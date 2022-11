Az esküvői szakma 2019 után idén újra megrendezte évzáró rendezvényét és díjkiosztó gáláját, amelyen a jótékonykodás sem maradt el. Ezúttal egy beteg kisfiú számára ajánlották fel a zeneszóra festett egyedi szoknya árverezéséből befolyt összeget. A Hungarian Wedding Gala & Awardon kizárólag a szakma szavaz az adott év csúcsteljesítményeire: cukrász kategóriában a legrangosabb elismerést Streit Krisztina, a Balatonalmádiban lévő Desszeretlek Torta- és Desszertműhely vezetője vehette át.

– Igazából minden jelölt megérdemelte volna a díjat. Kicsi szakma a miénk, ismerjük, figyeljük, elismerjük a másikat, tanulunk egymástól. Több olyan műhely működik, mely idén nem került a jelöltek közé. Például a gála desszertasztalát az előző győztes Marangona cukrászműhely készítette, mondta a győztes.

Mit jelent ez az elismerés a műhely számára?

– Nagyon fontos, a munka értékmérője, külön értéke, hogy a díjat a szakma adja. Ha ránk szavazott, sok mindent jelent. Egyrészt időben és pontosan szállítottunk, másfelől megbízható minőséget szolgáltattunk, hiszen az esküvőn dolgozó kollégák is megkóstolták a tortánkat, és úgy vélték, érdemesek vagyunk a díjra, elismerik a teljesítményünket – ez óriási dolog! A díj valójában a kollégákkal való együttműködésről szól, így az elismerés számomra nagyon fontos, és büszkeséggel tölt el. A mi munkánk az esküvő előtt több hónappal kezdődik, és a nagy esemény előtt véget ér. A fiatal pár eljön hozzánk, együtt kiválasztjuk a nagy nap tortáját, desszertjeit. Sokszor többször is egyeztetünk telefonon, levélben is. Aztán tortát a helyszínre szállítjuk, amit az esküvőt szervező kollégák átvesznek, és ezzel a mi munkánk befejeződött.

Az esküvőket főként tavasszal, nyáron tartják. Mit csinál télen egy esküvői tortákkal foglalkozó műhely?

– Nagyon sok mindent, így tudunk a környezetünkre figyelni. Workshopokat tartunk, megtanítjuk az érdeklődőket macaront, choux-t – ami a képviselőfánkhoz hasonló, különleges édesség – és más finomságokat sütni. Ezenkívül természetesen készülünk a következő esküvő szezonra.