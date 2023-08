Hogy épül az a híd, azt már tavaly, a városlődi találkozón is éreztem, de, hogy működik is, arra Sólyban jöttem rá igazán. A három vendégműsort ugyanis a jelenlévők átlagéletkorához képest „csikócsapat” vezette fel. Öt veszprémi fiú (Horváth Tamás, Vetzl Áron, Bölcsföldi Bálint, Varga Bálint, Hajdu Péter), az Esztám Band, amelynek produkcióját már hat évvel ezelőtt is 1300-an dicsérték a világhálón, s akik magukról ugyanott szerényen mindössze egyetlen mondatot közölnek: „A hobbizenekarként működő alakulat veszprémi, zenélni szerető néptáncosokból jött létre.” A fiúk feszesre hangszerelt ritmusban nagyon is ismerős népzenét játszottak, ami olyan csalogató lett, hogy a zenekar előtti sáv pillanatok alatt megtelt. Táncház alakult a javából; a zenészek szívéből szólt a népzene, amire a táncosok a néptánc lépéseivel válaszoltak, aki meg ülve maradt, az énekelt. Ritka élmény lélekben is ennyire együtt lenni, jegyezzék meg az Esztám Band nevet!