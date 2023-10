Az orvosok mindig felhívják rá a figyelmet, hogy ilyenkor lelassul reakcióidőnk, fáradékonyabbak lehetünk, alvásritmusunk felborulhat. A légnyomás változásának hatására szűkülnek, tágulnak ereink. Még gyomorpanaszok is előjöhetnek. Mindemiatt fontos ilyenkor, hogy kimondottan ügyeljünk az étkezésre, a kapkodás, a stressz elkerülésére, a pihenés és a munka megfelelő arányára. Már, ha megtehetjük utóbbit. Azt is szokták a szakemberek javasolni, hogy a szabadban is mozogjunk, sétáljunk, így hozzászokhat szervezetünk a hidegebb időhöz, ha már nem változtathatunk rajta. Rendszeresen szedett gyógyszereink adagjának felülvizsgálatára is szükség lehet és a kontrollvizsgálatok fokozására, például naponta többszöri vérnyomás- és vércukorszint-mérésre. Segíthetnek illóolajok, teázás, vitamindús ételek, étrendkiegészítők.