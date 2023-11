Varázs 42 perce

Fordult a helyzet – fókuszba került a Balaton

Nemrég bemutattunk egy fantasztikus naplementét, melyen a csopaki hegyek vetették vissza az esti (de inkább még délutáni) színeket a Kerekedi-öböl közelében. Most is ugyanez a helyszín, de ezúttal a magyar tenger látványát helyezte fókuszba kollégánk. Természetesen a képen feltűnik egy vonat is.

Benkő Péter Benkő Péter

Sebesség és őszi nyugalom együtt, egy képen Fotó: Benkő Péter

Úgy látszik, a helynek van egyfajta varázsa, hiszen jobbnál jobb képek elkészítésére ösztönöz. A kép érdekessége, hogy szépen kivehető rajta a déli part is, az öböl környékének őszi színpompája, miközben az előtérben egy motorvonat halad el, az elmosódott jármű érzékelteti a sebességet, a kép ennek ellenére nyugalmat áraszt. A természet pihenni készül a Balaton-parton is. A vonatok viszont nem állnak meg. Jó kompozíció.

