Végezzünk minél több önkéntes munkát, mert ez építi az embert, jobbá teszi, lehet olvasni, hallani. Így igaz, és valóban nem közhely, hogyha az ember segít másoknak vagy másokon, akkor az jó érzéssel tölti el, úgy érzi, hasznos, amit végez, érdemes élnie, újabb célokat kitűznie, és így a szűkebb környezetét, meg a világot is sokkal szebbnek látja. Ezért is érdemes segíteni nehéz helyzetben lévő embereknek, családoknak, árva állatoknak. Az biztos, hogyha az ember látja mások örömét, a segítsége eredményét, akkor az rengeteg energiával tölti fel, pozitív és boldog lesz tőle, mosolyogva tekint másokra. Mindez semmibe nem kerül, mindössze elhatározás kérdése, hogy az ember mikor lép ki a megszokottból, a szokásos komfortzónájából, és akkor meglátja azt is, hogy az élet ajándék és mennyire szép!