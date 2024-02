Kis piros csészék az erdők alján 18 perce

Elkezdődött a gombatúraszezon, és csalánt is most érdemes szedni a levesbe (képgaléria)

Apró, piros bögrécskékként nőnek ki a földből az osztrák csészegombák, és júdásfülgombát, téli fülőkét is találtak már hétvégén az együtt gombatúrára indulók, a Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport tagjai és a hozzájuk csatlakozók. Az erdőjárás önmagában is élmény, és többen csalánlevelet gyűjtöttek, mert most igazán hatékony a belőle főzött tea.

Egy kosárba került a februári gombatúrán az osztrák csészegomba, a júdásfülgomba és a csalánlevél Fotó: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Gazdag terítéket kínálnak már az erdők gombákból. Az ehető fajok közül most többet az osztrák csészegombából, a téli fülőkéből és a júdásfülgombából találtak azok, akik Győri Krisztina gombaszakellenőr vezetésével indultak gombatúrára. Utóbbi gomba egyébként a kínai konyha fontos alapanyaga, ám a többi is, amit megemlítettünk, különleges ízélményt biztosíthat, tányérunkba kerülhet. Egy kosárba került a februári gombatúrán az osztrák csészegomba, a júdásfülgomba és a csalánlevél Fotó: Vadgomba – Kisalföld és Bakony A túrázók kosaraikba csalánleveleket szintén tettek. Frissen szedve most érdemes belőle leginkább teát főzni, számos egészségügyi előnye van ugyanis. S sokan már azt is megszokták, természetesnek tartják, hogy levesbe, főzelékbe tesznek belőle.

Elkezdődött a gombatúraszezon Fotók: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

