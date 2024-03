Azt minden bizonnyal sokan tudják, hogy a nagyobb részben nőket érintő csontritkulás szervesen összefügg a mindennapos táplálkozással, ám az idevonatkozó étkezési tanácsok, életmódbeli javaslatok, már jelentősen eltérnek egymástól. Annyira, hogy a hétköznapi ember időnként csak kapkodja a fejét az egymással ellentétes tippek miatt, s elbizonytalanodik.

Clemens Zsófia felhívja a figyelmet arra a lényeges tényezőre, hogy a csontritkulás nem fáj, és sokan már későn észlelik a bajt, amikor már kicsi az esély a javulásra. Ezért fontos, hogy időben kezdjünk el foglalkozni csontjaink egészségével

Forrás: Clemens Zsófia

A budapesti, ám az év nagy részében Szigligeten élő Clemens Zsófia orvosi biológusként is foglalkozik ezzel a területtel, több kollégájával együtt kutatják, vizsgálják a csontritkulás okait és értelemszerűen a megelőzés is fókuszba kerül tudományos munkájuk során. - A csontritkulás elsősorban a nőket érinti, harminc éves kor felett évente egy százalékkal csökken a csontsűrűség, ami a menopauza után két százalékra emelkedik. Előbb utóbb aztán eléri a csontsűrűség azt a kritikus szintet, amikor muszáj ezzel komolyan foglalkozni. A hivatalos orvoslásnak vannak erre vonatkozó javaslatai, amelyek nem mindig célravezetők. Itt jön képbe az embernél a saját sorsába való beavatkozás, amelynél kulcsfontosságú a jó megoldás megtalálása, ami nem mindig könnyű. Az életmódváltás szükségessége egyértelmű, de annak iránya nagy kérdés lehet. Rengeteg tanács kering ezzel kapcsolatban, ám sajnos a rossz tanácsok sokkal nagyobb számban találhatók meg, érhetők el, mint a jók - mondta Clemens Zsófia. A doktornő fel is sorolt néhány szerinte egyértelműen rossznak minősülő javaslatot, amelyek közül szinte mind az étkezéshez kapcsolódik és konkrétan a kalcium bevitel növelésére irányul.

- Itt két élelmi anyagcsoportra kell gondolni, a tej- és tejtermékekre, illetve a zöldleveles növényekre. Ezekben valóban több kalcium van, ám javaslatok csak a beviteli oldallal számolnak. Azzal már nem, hogy bizonyos élelmi anyagok kalciumot vonnak ki a szervezetből és a végeredmény csak az említett két tényező ismeretében lehet megalapozott. Az általános vélekedéssel ellentétben a tej és tejtermékek nem segítik, inkább hozzájárulnak a csontritkuláshoz. Mi ennek az oka? A szervezet törekszik sav-bázis egyensúlyának megtartására, amelyet több úgynevezett pufferrendszerrel valósít meg. Az egyik ilyen pufferrendszer kalciumot használ, ami azt jelenti, hogy ha savas irányba mozdul el a kémhatás, akkor a szervezet a kalcium fokozott kiválasztásával képes megtartani az egyensúlyt. Ezért fordulhat elő, hogy az említett élelmiszercsoportok fogyasztása nem hozzáad, hanem elvesz a szervezettől, már ami a kalciumot illeti.

Clemens Zsófia azt javasolja a csontritkulással érintettek számára, hogy első lépésként a tejet, tejterméket teljes egészében vegyék ki a táplálkozásukból. Helyette minél több húst, zsírt fogyasszanak, mert ezekkel bevihető a szükséges kalcium mennyiség úgy, hogy közben a szervezet nem veszít. Hozzátette, a jelenlegi trend azt sulykolja, hogy a sok hús, a zsíros ételek egészségtelenek, ám ez egyáltalán nem igaz.

- Az a táplálkozás, amely az állati eredetű húsra, belsőségre, zsírra épül, biztosítja, hogy minden tápanyagból elégséges mennyiség kerüljön a szervezetbe. Ezzel szemben a növényi oldal elemei, olyan anti-tápanyagokat is bejuttatnak a szervezetbe, amelyek bizonyos vitaminokat, ásványi anyagokat vonnak el. Például kalciumot, magnéziumot, vasat, D-vitamint, folsavat. Ami a csontritkulást illeti, nagyobb részben a nőket érinti, a férfiakétól némileg eltérő táplálkozási szokásaik miatt. A hölgyek hajlamosabbak az egészségesnek gondolt étkezés életvitelszerű alkalmazására. A férfiakkal ellentétben jobban vonzódnak a mindenhonnan sugallt vegetáriánus, vagy vegán étrendhez, ezért eleve kevesebb vörös húst, zsírt, kolbászt, hurkát, pacalt esznek. Ezzel együtt az édességek fogyasztása sem előnyös, és a fogamzásgátlók szedése is csökkenti a csontsűrűséget. Ezek a tényezők pedig mind összeadódnak. Nagy veszély az is, hogy maga a csontritkulás nem fáj, és sokan már későn észlelik a bajt, amikor már kicsi az esély a javulásra. Ezért fontos, hogy időben kezdjünk el foglalkozni csontjaink egészségével - tette hozzá Clemens Zsófia.