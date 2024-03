Tavaly ugyan a Fő térről a Hősök terére költözött az esemény, és az ottani park alakult át három hétre húsvétváró helyszínné, de ettől nem lett kisebb a program sikere. Sőt! Amellett, hogy a Nőklub lelkes tagjai időjárásálló tojásokkal díszítették a park fáját, felállítottak egy tojáslugast is, amelyre a legkisebb gyerekek is felaggathatták a húsvéti díszeket. Varjas Judit helyi képzőművész mindenki csodálatára egy másfél méter magas hungarocell tojással ajándékozta meg a várost, amelyet magyar népművészeti motívumokkal díszített. A kifestett tojás alkalmi nevezetesség, kedvelt fényképezkedő helye lett Tapolcának. Később rózsatöveket ültettek a lugashoz, így az év közben már virágpompával is díszíti a várost. Az idén meg szebbé tették a parkot, új elemeket, helyeztek el, és a Nőklub tagjai időközben felújították a tojásokat is.

A tapolcai tojáspark évről évre szebb és gazdagabb, az összefogásnak is köszönhetően Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Varjas Judit a tavalyinál is nagyobb, két méter magas tojást festett az idei ünnepre. A hungarocell alapot a város vásárolta, az alkotó pedig nagyon sokat dolgozott azon, hogy a kalocsai és matyó motívumok mellett a város nevezetességeit is ráfesse a tojásra. Amellett ötszáz kis fa tulipánt festetett ki az óvodásokkal, akiktől rengeteg szeretetet, kedvességet kapott viszonzásul a munka során. A kis fa tulipánok festésével élményt szerzett a kicsiknek, akik aztán „elültethették” a virágokat a tojásparkban. A hely így csütörtök délutántól újra heteken át méltán lesz a helyiek és a város vendégeinek kedvenc célpontja.