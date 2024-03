A miskolci megnyitón Rácz András, a tárca természetvédelemért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte, Magyarországon 4200 barlangot tartanak hivatalosan nyilván, amelyek összhosszúsága a háromszáz kilométert is meghaladja. Közülük harminchárom olyan idegenforgalmi hasznosítású barlang található öt hazai nemzeti park területén, melyek a nagyközönség előtt is nyitva állnak. Ezek kedvezményes és ingyenes túrákkal, az év más szakaszában nem látogatható barlangokkal is várják a látogatókat, tette hozzá.

Aggteleken, a Baradla-barlangban például húszszázalékos kedvezményt biztosítanak a hónapban, a Balaton-felvidéken a Lóczy- és a Csodabogyós-barlang várja kedvezményes belépőkkel az érdeklődőket, míg a cseszneki szurdokban egy teljesítménytúrán vehetnek részt a látogatók, mondta az államtitkár.

Rácz András hangsúlyozta, a tíz nemzeti parki igazgatóság éves, regisztrált látogatószáma mintegy 1,6 millió személy, és a látogatók mintegy egyharmada valamilyen barlangi programot keres fel - tájékoztatott az mti.