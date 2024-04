A Bakonyi Zöldkör harmadszor szervezte meg Zircen a Kertbarátok ünnepét, ami egy természetvédelmi kérdésekkel foglalkozó programsorozat része. Ezen az alkalmon főként olyan lehetőségeket nyújtottak a szervezők, amelyeket a családok tagjai együtt élvezhettek. Szándékuk szerint ugyanis a kicsiket minél előbb érdemes bevonni a kertészkedésbe, feladatokat rájuk bízva felkelthető az érdeklődésük a növények gondozása iránt. Pici odafigyeléssel élhetőbbé tehetjük környezetünket. A legkisebb változtatás és a legkisebb gyermek segítsége is számít, hiszen a jövő alakítása a következő generációkon is múlik.

Kertbarátok ünnepe Zircen – A magültetés kortalan elfoglaltság, az apróságok kipróbálhatják, az idősebbek példát mutatva és új trükköket tanulva gyakorolhatják

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A kertünnep a Reguly-múzeumban magültetéssel és kaspófestéssel kezdődött. Bizony, ezt még a karonülők is kipróbálták, és a felnőttek is tanulhattak, láthattak új megoldásokat, például vetőmagkorongot. Családi játéknak tűnt az egész. Az óvodások és a kisiskolások egészen ügyesen végezték az ilyenkor szükséges, bőségesebb locsolást a szórófejes flakonból. Ha pedig már színes virágok növekedésére nyílik esély egy cserépben, akkor legyen annak külsején is több színes virágforma. A díszítéshez többen kedvet kaptak, majd lelkesen nyomolvasás megfejtésére indultak, kiskertünk kincseire vonatkoztak a feladványok.

Kovács Attila ornitológus, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának kutatója a nyári költésidőben itt lévő madarakról beszélt, arról, hogy érdemes elfogadni, velünk élnek. Sajnos a világ ismert tízezer madárfajának felénél az egyedszám csökkenése figyelhető meg. Jó, ha vigyázunk a nálunk fészkelőkre, a vonulás közben itt megpihenőkre, mert ingyen dolgoznak nekünk. Ha meghívjuk magunkhoz őket, akkor kevesebbet kell permetezni. Rovarokat, szőrös hernyókat is elpusztítanak, a veréb, a seregély is. Cserébe itatót alakíthatunk ki nekik, amiben fürödhetnek is. Nem bonyolult dolog, elég hozzá egy virágalátét, amibe pár követ helyezünk, amire ráállhatnak. Naponta friss víz kell bele.

Ha már színes virágok növekedésére nyílik esély egy cserépben, akkor lehet a külseje is díszes. A Bakonyi Zöldkör eseményén gyerekeknek szerveztek kaspófestést

Fotó: Rimányi Zita/Napló



A kertünkbe csalogathatjuk a madarakat, a fekete rigót, a házi rozsdafarkút is több módon. Például már olyan odú is van, ami ablakba kerülhet, így egészen közelről nézhetjük a kis fiókák kikelését, cseperedését. Saját fotóslest alakíthatunk ki, ugyanis ezek a madárkák az ember közelségét megszokták, de azért túl közelről és gyakran ne nézegessük a fészküket, és semmiképp se nyúljunk ahhoz hozzá. Pláne ne nyúljunk bele, azt már nem tolerálják jól. A madarász arra szintén felhívta a figyelmet, hogy vannak olyan madarak, amelyek fiókái már a röpképesség kialakulása előtt elhagyják a fészket, ezért, ha ugráló kicsinyeket látunk udvarunkban, ne akarjuk azokat megmenteni, legfeljebb terelgessük vissza őket egy bokorba.