A rendezvényen a Balatonfüred-Csopaki Borvidék ismert borászatai mutatkoznak be. Ünnepi áldást Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjele mondott. Idén is a legelőkelőbb helyet az Arias borászat kapta a sétányon, mert vezetője, Kálmán József zsinórban a negyedik alkalommal vehette át nemrég a legjobb borért járó elismerést a szakmai versenyen. Naponta rendkívül színes programok és sokféle, kitűnő koncert is lesz, melyekről a város, illetve a rendezvény honlapján lehet olvasni.