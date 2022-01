– Az üzletben vásárolt, nem hibás termékek visszavitelére vonatkozó szabályozás tekintetében már régóta nincs változás. Azonban a köztudatban sokkal erősebben megragadt az a még a kilencvenes években alkalmazott intézkedés, amely szerint, ha fogyasztó boltban vásárolt és később meggondolta magát, akkor bizonyos időn belül visszavihette az árut, és a kereskedő köteles volt ezt elfogadni. Ez 1997 óta nincs hatályban. Tehát már régóta nem kötelezik arra a kereskedőket Magyarországon, hogy az egyébként nem kifogásolható árut visszavegyék. Mindez azt jelenti, hogy ha a terméknek csupán nem megfelelő a mérete, vagy a fogyasztó egyszerűen meggondolta magát, akkor a vállalkozás nem köteles kicserélni vagy visszaadni a vételárat – hangsúlyozta Kiss-Benedek Damarisz, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének jogásza. Egyesületükhöz minden évben sok megkeresés érkezik a karácsonyi vásárlásokhoz kapcsolódóan e szabályozás apropóján, hiszen az év végi és és az év eleji vásárlási dömpingben rengeteg kérdés adódik.

A fogyasztóvédelmi szakember arról is beszélt, hogy főként a karácsonyi időszakban – de egyre inkább megfigyelhető, hogy már az ünnepektől függetlenül is – egyre több vállalkozás dönt úgy – fogyasztóbarát üzletpolikából vagy egyéb üzleti megfontolásból –, hogy mégis valamilyen meggondolási lehetőséget biztosít az üzletben vásárolt hibátlan termékekre. Fontos kiemelni, hogy erre nem a jogszabály kötelezi őket, hanem önkéntesen kötelezhetik erre magukat. Ha azonban ilyen vállalást tesznek, akkor be kell azt tartaniuk, különben megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet magatartásuk. Azt, hogy ilyenkor milyen megoldást biztosítanak, milyen feltételek mellett, maguk dönthetik el.

Mire figyeljünk vásárlóként? Mielőtt ajándékot veszünk, informálódjunk, hogy az adott üzlet biztosít-e a meggondolásra lehetőséget, és ha igen, milyen feltételekkel, határidővel! Tartsuk meg a vásárlást igazoló nyugtát, számlát, hiszen a legtöbb helyen ennek meglétéhez kötik a cserét vagy a pénzvisszafizetést! Tartsuk be a feltételeket és a határidőt!

Más a helyzet, hogy ha a fogyasztó webáruházban vásárolt, hiszen akkor néhány kivételtől eltekintve, a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül meggondolhatja magát, és egy nyilatkozat közlésével elállhat a vásárlástól. Továbbá szintén más szabályok érvényesek akkor, ha akár az üzletben vagy online megvásárolt termék hibás. Ebben az esetben ugyanis kellékszavatossági igényt vagy jótállásos termék esetén jótállási igényt érvényesíthetünk. Ha a vásárolt ajándék meghibásodott, akkor jótállás keretében – értékétől függően egy, kettő vagy három éven belül – vagy kellékszavatosság keretén belül kérhetjük elsősorban a javítást. Ha ez nem lehetséges, akkor a cserét, ha az sem, akkor a vételár visszafizetését igényelhetjük.

Ne szabad arról sem megfeletkezni, hogy amennyiben hitelből oldottuk meg a karácsonyi vásárlásokat, hamarosan el kell kezdeni a részletfizetéseket, amelyek rövidebb vagy hosszabb ideig szerves részét képezik a családi költségvetésnek.



Olvasóink fogyasztóvédelmi kérdéseiket más témákban is elküldhetik szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre. A szakértői válaszok lapunkban jelennek meg.