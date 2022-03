– A Bakony tele kistelepülésekkel. Azokban régen szinte minden iparág képviseltette magát, a szűcs, a bognár, a kőműves, a mészégető és még sorolhatnánk. Később nagy részük eltűnt, megszűnt. A fiatalokat a városokba irányította a munkalehetőség, a falusi lakosság elidősödött, kisebb keresletet jelentett. Az elmúlt négy esztendőben azonban a helyi családi és a kisvállalkozásoknak a Magyar falu program is támogatásokat biztosított. Az anyagi segítséget élelmiszerfeldolgozó cégek, kisboltok hasznosíthatták többek között. Gondolkodik azon a kormány, hogy az említett forráshoz jutási, pályázati lehetőséget a helyi vendéglátás cégei ugyancsak igénybe vehessék – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, aki a zirci Vezir Hús Kft.-hez és a bakonyoszlopi Wolf Pékségbe látogatott el Győrffy Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével.

Horváth István, a zirci Vezir Hús kft. ügyvezetője és egyben tulajdonosa. Lapunkat arról tájékoztatta, hogy családi vállalkozásában vele dolgozik fia és 17 alkalmazott. Sertés- és marhahúst dolgoznak fel, több mint hatvanféle termékük főként vendéglátóhelyekre kerül, de a környéken boltokban is megvásárolható és külföldre is szállítanak. Elsősorban a hagyományos ízvilágot képviselik, de újdonságokkal szintén próbálkoznak – követik a fogyasztói igényeket. Keresettek például fagyasztott grillkolbászaik, -hurkáik. Készáruraktárukban mangalica parasztsonka is található, amit sózás után hidegen füstöltek. Több pályázati támogatást elnyertek az utóbbi években, uniós és állami forrásokat. A vidékfejlesztésre szánt alapból és a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében például fejleszteni tudták technológiájukat, berendezéseiket, gyártósorukat és informatikai termelésirányító rendszerüket. Többek közt főzőüstöt vehettek.

Győrffy Balázs, az agrárkamara elnöke, Horváth István cégvezető és Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a zirci húsfeldolgozó üzem készáruraktárában, ahol sózott, hidegen füstölt mangalica parasztsonka is található Fotó: Penovác Károly/ Napló

A bakonyoszlopi Wolf Pékség vezetőjének, Wolf Ferencnek az édesapja 16 évesen kezdett el pékségben dolgozni. Olyan helyen, ahova a helyiek még maguk vitték szakajtóban a kisütnivalót, azt tették be a rakott kemencébe a szakemberek, akik aztán már később maguk helyben dagasztottak. Fia nyaranta mellette dolgozott, kenyérelszedőként. Azt mondta neki az idősebb Wolf Ferenc: ne ezt a nehéz szakmát válassza. Így is tett, villanyszerelő lett, ami aztán mégis a pékszakmában jött jól. Ugyanis később mégis úgy döntött a két férfi: együtt hoznak létre sütödét. Kiselejtezett, roncskemencét vettek, amit a cég mai vezetője szedett szét és rakott újra össze, kicserélve több alkatrészt. Húsz évig működött, de azóta két újabbat beszerezték mellé. Sok kisboltba maguk kiszállítják áruikat. Naponta hat-nyolcszáz kenyeret sütnek, rozsosat, magvasat is. Hetente ötven mázsa lisztet dolgoz fel a családi vállalkozás.