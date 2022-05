Az előírásoknak megfelelő vásárlói tájékoztatásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal új, online „plakátgeneráló” lehetőséggel segíti az őstermelőket. A funkció az élelmiszerlánc többi szereplője számára is elérhető.

Amint az Holló Veronika sajtóreferens tájékoztatójából kiderül, a családi gazdaságokról szóló törvény alapján az őstermelő kizárólag olyan terméket értékesíthet, melyet az őstermelői nyilvántartásba, azaz a FELIR-be bejelentett. Az árusítás helyszínén fel kell tüntetni a Saját őstermelői tevékenységbőlszármazó termék feliratot, a FELIR-azonosítót és a Nébih-tevékenységazonosítót is. Ezek hiányában a termelőt akár százezer forintos bírsággal is sújthatják az ellenőrök.

Az elmúlt időszak ellenőrzései során a hatósági szakemberek jellemzően azt tapasztalták, hogy az őstermelők nagy része vagy magával a kötelezettséggel sincs tisztában, vagy nem tudja, pontosan mely azonosítókat kell kiírnia, és azoknak hol nézhet utána. A tájékoztatási kötelezettség gyors és megfelelő teljesítéséért a Nébih új funkciót tett elérhetővé az őstermelő-kereső felületén, megkönnyítve a nyilvánosan kihelyezendő feliratok előállítását. Az internetes felületen a saját termelői adatokra történő szűrést követően egy kattintással megjelenik és nyomtathatóvá válik a közhiteles hatósági nyilvántartásból generált, minden elvárt azonosítót tartalmazó plakát.

A vállalkozások lakossági ellenőrizhetősége iránt minden területen egyre nagyobb igény tapasztalható. E szellemben hasonló tájékoztató plakát készítését tette lehetővé a Nébih a FELIR-keresőben a többi élelmiszerlánc és agrárágazati szereplő számára is. Az azonosítók feltüntetése számukra nem kötelező, ugyanakkor a poszter használatával látványos módon tájékoztathatják vásárlóikat arról, hogy a Nébih adatbázisában szereplő, tehát ténylegesen bejelentett, jogszerűen működő vállalkozásról van szó.