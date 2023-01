A Veszprémi Rendőrkapitányság által folyatott nyomozás adatai szerint a 45 éves gyanúsított élettársa 2023. január 24-én délelőtt közölte a férfival, hogy szakítani akar vele. Az elkövető ekkor elment a szentgáli közös albérletükből, majd röviddel utána visszatért, a nő azonban nem engedte be. Néhány óra múlva újból visszament, és élettársa akarata ellenére be is jutott a házba, ahol a sértettet lefogta és támadóan kérdőre vonta a szakítás miatt. A nő menekülni próbált az őt sodrófával bántalmazó férfi elől, kifutott a házból és hívta a segélyhívót, ám a férfi utána ment, kicsavarta a kezéből a telefont és darabokra törte. A rendőrséget végül egy szemtanú értesítette.

A kiérkező rendőrök őrizetbe vették a férfit és súlyos testi sértés kísérlete miatt kihallgatták gyanúsítottként.

A sértett kérte, hogy a hatóságok rendeljék el a férfi távoltartását, melyre a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében az ügyészség is indítványt tett. A bíróság a férfit négy hónapra eltiltotta attól, hogy az élettársával bármilyen módon felvegye a kapcsolatot, és elrendelte, hogy tartsa távol magát a sértettől.

A végzést a gyanúsított is tudomásul vette, így az végleges