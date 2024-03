A Várpalotai Önkormányzat már évek óta kiemelt hangsúlyt fektet a bűn- és baleset-megelőzésre. A sebességet helytelenül megválasztó járművezetők kiszűrése és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében új berendezést telepítettek a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság együttműködésével. A készülék pénteki, ünnepélyes átadóján Campanari-Talabér Márta polgármester, Suszter Tamás rendőr ezredes, bűnügyi-rendőrfőkapitány helyettes, valamint dr. Linczmayer László rendőr alezredes, várpalotai rendőrkapitány is jelen volt.

A box előnye, hogy egy mozdulattal 180 fokban elfordítható, így két irányból is alkalmas sebességmérésre, így a helyi rendőrökön múlik, hogy mikor, milyen irányból ellenőrzik a közlekedőket. Mindezt azért, hogy az inotai lakótelep felé, valamint afelől közlekedőknek biztonságosabb legyen a be-, illetve kihajtás, továbbá ezen útszakaszon is kiszűrhetők legyen a gyorshajtók - adta hírül a police.hu.