A Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete az országban elsőként indította útjára a Disznótoros véradást, s immár hatodik alkalommal került sor az év végi akcióra, melynek ezúttal a városi könyvtár adott helyet. A szervezők támogatóiknak köszönhetően disznótoros menüvel látták vendégül a véradókat. A hurka és a kolbász mellé meleg teát, forralt bort lehetett kortyolgatni.

Magyar Lászlóné területi vezető, megyei koordinátor elmondta, 48 véradót regisztráltak, ami megyei szinten is kiemelkedőnek számít. Hozzátette, a megszokottnál kevesebb az országos vérkészlet, ezért most még nagyobb jelentőséggel bír, hogy ennyien eljöttek a hívó szóra. A véradók mellett köszönetét fejezi ki a támogatóiknak is, akiknek a jóvoltából a vendéglátás megvalósulhatott.