Ahogy sok településen, Zircen is évtizedekkel ezelőtt épültek az utak. Azóta azokat közműfejlesztések miatt meg kellett bontani és az eltelt idő alatt elhasználódtak. Az önkormányzat sokat költött karbantartásukra, kátyúzásra, de ezek a javítások, foltozások már sok helyen összeérnek. Ezért a városvezetés kiemelt feladatának tartja ütemezett felújításukat. Az elmúlt négy-öt évben jelentős előrelépést tett e téren: 35 ezer négyzetméternyi felületre került új burkolat. A megvalósításhoz pályázatok járultak hozzá, mintegy félmilliárd forint értékű uniós támogatás és 175 millió forintos hazai forrás. A beruházások keretében kerékpárutakat, parkolókat is kialakítottak. Minderről Ottó Péter polgármester beszélt a sajtó képviselőinek.

Forrás: Balogh Ákos/Napló

A városvezető bejelentette, hogy múlt év közepén előkészítettek egy újabb utakkal kapcsolatos projektet. Az kormányhatározat révén 107 millió forintot kap segítségül, ami fedezetet nyújt többek közt a Reguly utca csapadékvíz-elvezetésének korszerűsítésére. Vasbeton mederelemeket helyeznek el itt, burkolt árkokat építenek ki. Így bővül a rendszer kapacitása, a csatorna keresztmetszete, javul műszaki állapota és megoldódik a város délnyugati részén az eső elvezetése, olyan módon, hogy ne okozhasson károkat. Korábban ugyanis záporok nyomán villámárvizek alakultak ki.

A Reguly utcában emellett felújítják az utat és a járdát. Hasonló munkálatokat végeznek el a Kinizsi Pál, a János-tanyai, a Három-Hegyi, a Watay, a Kertész, a Zrínyi, a Szeptember 6. és a Vitális utcában, a Forrás közben. Összesen kilencezer négyzetméternyi felület újul meg. Az önkormányzat közbeszerzés révén választotta ki a kivitelezőt, már szerződést kötött vele és átadta neki a napokban a munkaterületet. A megvalósításra öt hónapja van a cégnek. Ezért a polgármester bízik abban, hogy májusban már új utakon járhatnak ezeken a részeken is a lakosok. Ugyanakkor leszögezte: tudja, hogy vannak még feladataik e téren, folytatniuk kell a továbbiakban útfelújítási terveik valóra váltását. Azokhoz újabb pályázati forrásokat keresnek. S ahogy eddig, ennek érdekében is együttműködnek a térség országgyűlési képviselőjével, Kovács Zoltánnal. A honatya arról beszélt, hogy a Modern Települések Programban az esélyegyenlőség jegyében a kistelepülések és a nagy gazdasági erővel bíró megyeszékhelyek mellett a kevesebb adóbevételű, olyan méretű városok kapnak támogatást, mint Zirc. Ennek köszönhető szavai szerint az említett 107 millió forintról szóló egyedi kormánydöntés is.

– Az önkormányzati működtetésben lévő utakon kívül állami tulajdonban lévők újulnak meg Zircen, a közútkezelő biztosít erre forrást. Az elmúlt időszakban főleg a belváros idegenforgalmi szempontból látogatottnak számító részein végzett járdafelújításokat. Kerékpárút-fejlesztéseket valósított meg többek között. Idén is több útra kerül feladatvégzése révén új burkolat Zircen, például a Deák utcában és a Nagyesztergár felé vezető szakaszon, azaz a Köztársaság utcában. Ezek összességében több száz milliós forintos beruházást jelentenek, biztonságosabbá teszik a közlekedést – hangsúlyozta Kovács Zoltán és megemlítette, hogy a távlati tervek között szerepel a 82-es főútnak a bakonyi várost elkerülő szakasza. Ha megépítik, akkor Olaszfalu közeléből ágazik majd le és Kardosrét után csatlakozik újra a főút jelenlegi nyomvonalához.