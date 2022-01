Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő szerint nagyon fontos feladatot láthat el a vadonatúj, ágaprítóval felszerelt kistraktor Felsőörsön, mely egy gyönyörű, jó karban lévő, gondozott, gazdagodó és vonzó település. Ezt jelzi, hogy a lakosság száma is egyre nő, jelenleg 2018-an élnek a faluban, ami valószínűleg továbbra is emelkedni fog.

A képviselő aláhúzta, az eszköz nagy segítséget jelent, hiszen a munkaerő mindenütt egyre nagyobb kihívást okoz. Azt külön üdvözölte, hogy a későbbiekben a lakosságnak is segítenek majd vele. Az útfelújításról kiemelte, a korszerűsítés egy nagyon fontos összefogás eredménye. A kormány ugyanis fontosnak tartja, hogy a kistelepüléseken élők is jó minőségű utakon járjanak, melyhez több pályázati forrást is biztosít, és komoly lehetőségek állnak rendelkezésre a Magyar falu programban is. Reményei szerint a mostanihoz hasonló lehetőségek, illetve programok a jövőben is folytatódnak, melyeket továbbra is támogat.

Szabó Balázs polgármester elmondta, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület által kiírt, helyi identitást erősítő és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton tudták megvenni a 26 lóerős kistraktort az ágaprító berendezéssel együtt. A pályázattal mintegy 5,5 millió forint támogatást nyertek el, melyhez az önkormányzat egymillió forint saját forrást tett.

Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő és Szabó Balázs polgármester a kistraktor és a felújított Csalogány utca átadásán

Forrás: Kovács Erika/Napló

A géppel a kiegészítő berendezésekkel együtt elsősorban a közterületeken dolgoznak, de tervezik azt is, hogy az eszközzel, így például a komposztálásban, az ágak darálásával segítik a lakosságot is. – A Csalogány utca felújítása régi vágya volt a felsőörsieknek - fogalmazott. Hozzátette, a burkolat teljes felújításához a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázatán több mint 12,5 millió forintot nyertek el, melyhez 2,2 millió forint önkormányzati önrészt tettek. Felidézte, a csapadékvíz elvezetéséért az árkot még korábban kiépítették, de a pályázatból akkor nem tudták megújítani az utat is. Így a csapadék a burkolatról nem folyt az árokba, amit a mostani munkálatokkal megoldottak, ugyanis az utat úgy építették meg, hogy lejt az árok felé.

Az átadásokon részt vett Illés András alpolgármester, Pásztorné Simon Annamária közösségszervező és Papp Gyula képviselő is.