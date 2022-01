Ehhez a beruházáshoz egymillió forintos sporteszköz támogatást is kapott a település a Nemzeti Sportközpontoktól. A sporteszközök megérkeztek és az önkormányzat munkatársai, illetve óvónők és helyi apróságok jelenlétében adta át azokat Fábry Szabolcs polgármester Vajda Csilla óvodavezetőnek.

A gyerekek szenzomotoros képességeit, mozgás koordinációját, reflexeit javító különleges játékokat, labdákat és egyéb sporteszközöket, bójákat, mezeket örömmel vették birtokba a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde képviseletében a Katica csoport apróságai január 12-én. A sporteszközök egy részét a Bozsik programban résztvevő kisgyermekek használják majd a mini focipályán, vagy egyéb óvodai foglalkozások keretében kapnak majd szerepet azok.

A közelmúltban készült el egy rekortán borítású, palánkkal, hálóval körbevett mini focipálya

Forrás: Molnár Sándor/Napló

A Mesevár Óvodához kapcsolódó hír még, hogy heteken belül elkezdődik a parkoló építése az intézmény hátsó oldalán. A nyílt közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelezővel már megkötötte a szerződést az önkormányzat és átadta a területet a beruházáshoz. Az óvoda fejlesztés keretében emellett nyílászárókat is cserélnek és korszerűsítik az elektromos rendszert is az épületben. Új kerítés is épül és új, kültéri játszó-, és sporteszközöket is beszereznek az intézmény udvarára. A település pályázik még játszótér fejlesztésre is 2022-ben – tudtuk meg Fábry Szabolcs polgármestertől.