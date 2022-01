Egymás és Isten szeretetében



Baán Izsák, a bakonybéli bencés Szent Mauríciusz-monostor perjele:



– Az elmúlt esztendő kihívásokkal, lehetőségekkel volt teli. Vezetőként a vírushelyzet miatt gyorsan változó körülmények, jogszabályi keretek között sokszor nem volt könnyű tisztán látni, megtalálni a legjobb döntést. Mégis, a monostor szerzetesi közössége és munkatársi csapata megerősödött a nehézségekben, jól tudtunk reagálni a kihívásokra, minden korábbinál több vendéget, látogatót, zarándokot fogadtunk a sűrű nyári hónapokban. A sok találkozásban sokat adtunk: jó szót, bátorítást, meghallgatást. Legalább annyit kaptunk is a hozzánk látogatóktól. A lehetőségeinkkel jól élve végül az év elején még aggasztónak tűnő emberi és gazdasági helyzet év végére jóra fordult, összességében sikeres évet zárhattunk. Nem számítok könnyebb évre. A következő esztendőben is annak kell lennie legfőbb célkitűzésünknek, hogy meg tudjunk maradni egymás és Isten szeretetében, őrizni tudjuk a ránk bízott örökséget, segíteni tudjuk a ránk bízottakat.

Baán Izsák

Forrás: Penovác Károly/Napló



A színház gyógyító ereje



Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese:



– Színházunk a pandémia előtt is fontosnak tartotta alaptevékenységén túl társadalmi szerepvállalását. A járványhelyzet miatt még fokozottabbá vált segítő tevékenységünk, hiszen a testi egészség megőrzésén túl a lelki töltés is lényeges. Régóta hiszem, tudom, tapasztalom, hogy a színháznak gyógyító ereje van – ez idén sokszorosan igazolódott. Megtaláltuk a módját az élő kapcsolat megtartásának. Veszprémben és a térség településein – csaknem kétszáz alkalommal –, lakókörnyezetekben, utcákon, tereken, iskolák és óvodák udvarában hívtuk életre a csodát, kitartásra bírtunk, adtunk és kaptunk ebben a nehéz helyzetben. Lélektől lélekig vittük a színházat. Ahogy lehetett, gyönyörű épületünkben pótoltuk hűséges nézőink előadásait. Elkezdődött lélekerősítő évadunk, három bemutatóját már sikeresen megtartottuk. Fontos, hogy vigyázzunk egymásra, aki tud, segítsen, de a legfontosabb, hogy ne ártsunk, ne bántsunk!

Kellerné Egresi Zsuzsanna Fotó: Penovác Károly



Rugalmas hozzáállás és motivált munkatársak



– Minden nehézség ellenére az elmúlt 25 év legsikeresebb évét hagyja maga mögött a Ring-Autó Kft. A Covid-járvány az ellátási láncok sebezhetőségére mutatott rá, hiányt okozva a termékpalettán, és megértetve azt, hogy dinamikus, intelligens gyártói, logisztikai rendszerekre van szükség a jövőben. Az ügyfelek részéről különös hangsúlyt kapott a nálunk már évek óta meglévő online konfigurációs felületek felhasználása, ahol személyes találkozás nélkül, maguk állíthatják össze a kívánt járművet, ha igénylik, a támogatásunkkal. Az év kevesebb személyes jelenlétet, több online konferenciát, képzést hozott, ami költséghatékony volt számunkra. Felgyorsult a digitalizáció minden területen, fontosabb lett a rugalmasság, az alkalmazkodás képessége. Lezárult egy komoly beruházásunk, ami hozzájárul, hogy ügyfeleinket színvonalasabb, modernebb háttérrel szolgálhassuk ki. Én a képzett, felelősséget vállaló, motivált munkatársakban, a jól összehangolt munkafolyamatokban hiszek, s vallom, hogy nem problémáink vannak, hanem megoldandó feladataink – fogalmazott évértékelőjében Molnár Judit, a Ring-Autó Kft. cégvezetője.

Molnár Judit Fotó: Molnár Sándor



Személyre szabott lehetőségek



– A mi generációnknak szerencsére nem volt része háborúban, de az, hogy a járványban 39 ezer ember meghalt Magyarországon, felér egy háborús veszteséggel – kezdte visszatekintését Vándorfi Győző diabetológus, egy magánegészségügyi intézmény ügyvezetője. Hozzátette, elszomorítónak tartja, hogy a járvány áldozatainak nagy száma nem éri el a társadalom ingerküszöbét. A szakember ugyanakkor a sok viszontagság ellenére magánéletét és szakmai tevékenységét tekintve is elégedetten zárja 2021-et. – Sikerült egy jó alkalmazotti gárdát összeállítani, és bővült is idén a csapatunk – emelte ki. – A munkánkról az egyik legfontosabb visszajelzés a betegektől érkezik, az elégedettségi mutatók pedig nagyon magasak, ez jó érzéssel tölt el bennünket – fogalmazott a szakember. Vándorfi Győző megjegyezte, a 21. századi orvoslás feladata, hogy az egészség megőrzése, visszaadása mellett figyelmet szenteljen a betegeknek, és a gyógyítást személyre szabja. A szakorvos abban bízik, a következő évben a jelenleginél még többen beoltatják magukat, és sikerül kilábalnunk a járványból.

Vándorfi Győző Fotó: Pesthy Márton



Szívizomláz idén, koncertpremier jövőre



– Igen mozgalmas és színes év áll mögöttem. Különösen fontosak számomra azok az évek, amikor új lemezem jelenik meg, egyfajta mérföldkőként szerepelnek az életemben. 2021 a Szívizomláz album megjelenésével indult, és az új dalok az egész évet meghatározták. Elkészült három új klipem, a Helló, amely pillanatok alatt lett a közönség kedvence, a Falakon túl, amelyet egy olyan forradalmian új technológiával forgattunk, amiben bátran mondom, hogy elsők között voltunk az egész világon, illetve a Kócos, amelynek képi világa jól jellemzi ennek az évnek hol szürreális, hol álomszerű, de mégis nagyon színes voltát. A koncertnaptáramra is ez a sokszínűség volt jellemző, hiszen a saját koncertek mellett több más produkcióban is színpadra léptem. Nem volt könnyű év, de azt hiszem, kihoztuk belőle a maximumot – összegezte Zsédenyi Adrienn pápai kötődésű énekesnő.

Zsédenyi Adrienn Fotó: családi



– Remélem, a sokszínűség velem marad 2022-ben is! Több új koncertműsort is tervezek, és talán nem árulok el nagy titkot, de az egyiknek a premierjét szeretném Pápára, a szülővárosomba hozni. Nagyon bízom benne, hogy 2022-ben már nem kell korlátok között álmodnunk, és mindazt a rengeteg energiát, ami bennünk ragadt az elmúlt két évben, most sokszorosan át tudjuk adni majd a közönségnek – fogalmazott.



Színvonalas oktatás digitális munkarendben



A Lóczy Lajos Gimnázium átépítését emelte ki az idei év tekintetében Duna Katalin igazgató. A másfél milliárd forintból megújult intézmény több mint ötven éve Balatonfüred egyik ikonikus épülete.

Duna Katalin Fotó: Penovác Károly



– A járványhelyzet miatt csak 2021-ben vehettük igazán birtokba a felújított, kibővített gimnáziumot. Még mindig rácsodálkozom a nagy terekre, a világos termekre, a modern bútorzatra. Hálás vagyok ezért az inspiráló és igényes munkakörnyezetért. A tanév nagy részét a járvány miatt digitális munkarendben kellett teljesíteni, amely, és bármennyire is igyekeztünk megfelelni a kihívásoknak, szétzilálta közösségeinket. Jó érzés volt azonban tudni, hogy a pedagógusi és a szülői közösségre a legnehezebb helyzetekben is számíthattam – fogalmazott Duna Katalin. A balatonfüredi gimnázium igazgatója hozzátette, a 2022-es évtől több kiszámíthatóságot, tervezhetőséget, nyugalmat vár. Idén ugyanis számtalanszor kellett újratervezni, rögtönözni, váratlanul felbukkanó problémákat megoldani, ami sok energiát emésztett fel. Azt szeretné, ha jövőre megtarthatnák a ballagást a hagyományok szerint az iskolából a Balaton-partra, ami az utóbbi két évben a járvány miatt elmaradt. Örömmel venné, ha elindulna a külföldi nyelvtanulási program, és folytatódhatnának a határon túli iskolai kapcsolatok. – Mindenekelőtt 440 egészséges és boldog lóczys diákot szeretnék látni magam körül – hangsúlyozta Duna Katalin.



Újabb csúcsokra tör



– A 2022-es esztendő első hetei számomra még a felkészülésről, külföldi edzőtáborokról szólnak. Az első nemzetközi viadal a téli dobó-Európa-kupa lesz, amelyen csak akkor fogok részt venni, ha sikeresen zárul az erőgyűjtő időszak. Két fontos célt is kitűztem magam elé: szeretnék jól szerepelni a junior atlétikai világbajnokságon Kolumbiában, Caliban. Fő számomban, a gerelyhajításban és a diszkoszvetésben is szívesen megmutatnám magam, bár most az utóbbi szám kicsit háttérbe szorult. Török Krisztián edzőmmel még azon dolgozunk, hogy minél közelebb kerüljek a felnőtt-Európa-bajnokság kvalifikációjához. Sajnos nagyon megemelték a szintet (61,50), ezt az eredményt nem sokan tudják a világon, de a világranglistáról talán elérhető a kontinensviadal. Mindemellett szeretném az egyéni csúcsaimat tovább javítani, és a felnőttek mezőnyében is minél jobb eredményeket elérni – összegezte az idei eredményeket és a jövő évi feladatokat Kövér Fanni, az év ifjúsági atlétája.

Kövér Fanni

Forrás: Pesthy Márton/Napló



Fórumok és képzések a virtuális térben



Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke és a Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház programvezetője elmondta, számukra az óév izgalmasan alakult, ugyanis két projektben is részt vettek, miközben a Civil Közösségi Szolgálató Központ és a Család, Esélyteremtés Önkéntes Ház programjuk is zajlott. Kihívás volt számukra, hogy azok a rendezvényeik, melyek a pandémia miatt elmaradtak, egyik pillanatról a másikra megszervezhetővé váltak. Ugyanakkor részt vesznek a Veszprém – Európa kulturális fővárosa program előkészítésében. Meg kellett nekik is tanulniuk az online térben létezést, és virtuálisan fórumokat, képzéseket tartani, ami sokak számára könnyebbség volt. 2022? Azt várja, hogy a civil közösségek tudjanak találkozni, hiszen Varga Endre szerint hiányoznak azok a találkozások, beszélgetések, melyek egy civil szervezetet előrevisznek. Másrészt azok a szervezetek, amelyek egy picit háttérbe húzódtak a járvány miatt, szerezzenek forrásokat, és fejezzék be projektjeiket.

Varga Endre Fotó: Pesthy Márton



Téli olimpia Pekingben és külhoni tanulmányok



– A koronavírus-járvány természetesen éreztette hatását a sífutásban is. Nem volt könnyű az élet. Az év elején bonyolult és költséges volt versenyezni, aztán szerencsére lazultak a kötöttségek, illetve kezd hozzászokni az ember az új viszonyokhoz. Teljesítmény szempontjából egyébként nagyon jó esztendőt zárok, először szerepelhettem világkupán, FIS-versenyt nyertem sírollerben, jól alakult a pontátlagom – sorolta Kónya Ádám olimpikon sífutó.

Kónya Ádám Fotó: családi



– Hogy mit várok 2022-től? Kicsit nehéz az olimpia utáni időszakra gondolni (a pekingi téli ötkarikás játékok február 5-én kezdődnek, a Veszprém Sí Egylet versenyzője második olimpiáján vehet részt – a szerk.), de lesznek bőven kihívások az év további részében is. Az edzések és a versenyek mellett belefér majd egy kis pihenés, és szeretném befejezni a Svédországban elkezdett egyetemi tanulmányaimat, ami komoly feladatnak ígérkezik a sűrű programban – mondta Kónya Ádám.