A projekt célja a szénhidrogénipari kutató-fejlesztő laboratórium bővítése egy olyan berendezéssel, ami eredményeképpen egy nemzetközi szinten is versenyképes korszerű kutatási infrastruktúra kerül kialakításra.

A kivitelezés jogát a reaktor-rendszer egyedisége és összetettsége miatt, a szerteágazó előkészítő tevékenység, majd a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen a pályázott vállalatok közül az ILS (Integrated Lab Solutions GmbH, Berlin) cég nyerte el. A berendezés egy felújított kísérleti csarnokban került elhelyezésre.

A mikroreaktorral bővített laboratóriumban lehetővé válik új termékek és előállítási eljárásuk kislaboratóriumi körülmények közötti kidolgozása, környezetbarát (pl. molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú) motorhajtóanyagok kifejlesztése. Az új berendezéssel a vegyipari kutatások és fejlesztések felgyorsíthatók, tudományos és gazdasági jelentőségük tovább növelhető, ami a fenntartható fejlődést és a körkörös gazdaságot is támogatja.

Segítségével új projektek jöhetnek létre, melyeken keresztül erősödhetnek a hazai- és nemzetközi együttműködések (hálózatosodás), amik tovább növelhetik az Egyetem nemzetközileg akkreditált vegyészmérnök-képzés ismertségét és elismertségét is.

- A MOL és a Pannon Egyetem szakmai együttműködése az egyetem alapításáig tekint vissza, és eredményei szinte felbecsülhetetlenek: 70 év leforgása alatt több mint ezer A kutatás-fejlesztési tevékenység során számos közös szabadalom született, amelyek többsége a nagyüzemi termelésben is hasznosult, jelentős hozzáadott értéket és többletbevételt eredményezve a MOL és a nemzetgazdaság számára. A most megvalósuló infrastruktúra fejlesztés korszerű eszközrendszert ad a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező egyetemi kutatócsoport kezébe, amelynek segítségével és a természetesen továbbra is a MOL-lal együttműködésben az ipari termelésben közvetlenül hasznosuló új kutatás-fejlesztési eredmények, eljárások és szabadalmak születhetnek. A fejlesztés azért is kiemelkedően fontos, mert a fenntarthatóság kritikus szempontjai egyre nagyobb kihívások elé állítják a hulladékok újrahasznosításán és a korszerű motorhajtó anyagok fejlesztésén dolgozó szakembereket- mondta el az ünnepélyes átadón Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

- A Pannon Egyetemen megvalósult jelentős kutatási-fejlesztési infrastruktúra bővítés elősegíti új katalitikus anyagok és katalizátorok, valamint a katalitikus folyamatok átlagosnál lényegesen gyorsabb fejlesztését, így biztosítva a kutatási eredmények aktualitását, továbbá a fejlesztés eredményeinek értékesíthetőségét az ötlettől a laboratóriumi kísérleteken át a késztermékig, azok értékesítésével bezárólag. Mivel a vegyipari termékek döntő többségét, több mint 95%-át kémiai átalakító, szerkezetmódosító eljárásokon keresztül, reaktoron belül állítják elő, nagyon fontos lépés, hogy a rendszer segítségével az egyetemi laboratóriumban is elérhetővé válik új termékek és előállítási eljárásuk kislaboratóriumi körülmények közötti kidolgozása, környezetbarát motorhajtóanyagok kifejlesztése – hangsúlyozta Prof. Hancsók Jenő, az MTA Doktora, a MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék tanára, a projekt szakmai vezetője.

Nemcsak hagyományos energiahordozókból származó anyagokat tudnak vizsgálni, hanem alternatív, például hulladékeredetűeket is, így a reaktor a körforgásos gazdaságot is szolgálja - tette hozzá.

A szakmai vezető hangsúlyozta: a berendezés a vegyiparon belül a kőolajiparban, a petrolkémiában, a szerves vegyiparban, a gyógyszeriparban és az energiatárolás terén is felhasználható, és új országos, valamint nemzetközi projektek indítását is lehetővé teszi.