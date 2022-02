Sövényházi Balázs polgármestertől megtudtuk, hogy összesen 22 csapat nevezett a hurkakészítő, illetve lencseételfőző versenyre. A csapatok sorában lesz sok visszatérő. 2022-ben is főznek majd a sólyiak, a Pannon Egyetem csapata, motoros klubok képviselői, a Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör tagjai, de eljönnek 15-en a polgármesterek is, és a testvértelepülésről, Tusnádról is érkeznek főzni.

Kísérőprogramként a Sportcsarnokban, a Vásártéren 45 termelő, illetve kézműves kínálja majd a portékáját. Ugyanitt, a színpadon változatos programokkal várják a közönséget. Emellett lesz ugrálóvár és gyereksarok is.

A népszerű rendezvény kapcsán a polgármester elmondta még, hogy a tavalyi fesztiválon megkérdezték a látogatók véleményét. Az építő jellegű kritikákból kiderült, hogy sokan szerették volna megkóstolni a főzőversenyen készült ételeket. Az idei fesztivál egyik újdonsága ezért az lesz, hogy a csapatok 10-10 adag ételt leadnak a szervezőknek, és az önkormányzat munkatársai 13 órától kóstolóval kínálják majd a vendégeket. A másik újdonság pedig a főzőshow lesz a színpadon. Kocsis Bálint séf vámosi alapanyagokat is felhasználva készít majd egészséges és finom ételeket.

A rendezvény 10.30-kor kezdődik a köszöntőkkel. 11 órától fellép a Mézengúzok Gyermekzenekar, délben Kalló Zoltán Prima-díjas előadóművész és zenekara játszik. 13.30-tól Kocsis Bálint főzőműsora jelentkezik. A hurkakészítő, illetve lencseételfőző verseny zsűrizésére 14.30-tól kerül sor. 15 órától színpadra lép a Balatonfüred Néptánc Együttes, majd 15.30-tól a vámosi Lencseszemek Asszonykör is. 16 órakor tartják a főzőverseny eredményhirdetését. 17.30-tól Tihanyi Tóth Csaba operettműsorát láthatják, 19 órától a Retro Duo játszik. A fesztivál kísérőprogramjaként lesz még állatsimogató és pónilovaglás is, 10-től 17 óráig.