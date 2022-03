Erről beszélt a csütörtöki sajtótájékoztatón Rig Lajos országgyűlési képviselő.

– Az itt élő betegeknek Ajkára, Keszthelyre, Veszprémbe kell járniuk, ráadásul a mentőautók száma is egyre kevesebb. Tapolcán tegnapig négy mentőautó teljesített szolgálatot, abból egyet elvittek Veszprémbe, ez leépítés. A gépkocsi már most hiányzik innen, hiszen ebben a pillanatban is kint van mind a három autó, a város mentő nélkül van. A tapolcai egészségügyi ellátásnak javulnia kell, biztosítani kell a négy mentőautót. A belgyógyászatnak működnie kell 15 ággyal, mellette a sürgősségi osztálynak szintén, és egy CT-berendezésre ugyancsak szükség van, hogy mentesíteni lehessen a legközelebbi kórházakat. A sümegi mentőállomáson nappal két, éjjel egy autó van, de kettőre lenne szükség. A sürgősségi ellátásban szakemberekre van szükség az itt élők egészsége érdekében – mondta a képviselő.