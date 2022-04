Kontrát Károly frissen újraválasztott országgyűlési képviselő, államtitkár aláhúzta az összefogást, a sikeres együttműködést a várossal, a polgármesterrel, kiemelte a gimnázium felújítását, a leendő konferencia-központot, az idősek otthonát. Az ország egyik legvonzóbb településének nevezte Balatonfüredet, méltatta a gazdag programokat, az életkörülményeket. Utalt a helybelieket érintő fejlesztésekre, mely érinti az óvárost és a 71-es főúttól felfelé lévő területet. - Cél a béke, a biztonság itthon, hogy fejeződjön be a háború Ukrajnában, ne terjedjen tovább - hangsúlyozta.

Bóka István polgármester felidézte, 1971-ben kapott városi rangot Balatonfüred. Az ünneplését méltó módon tervezték, amit meghiúsított a koronavírus-járvány, így most az 51. évfordulón emlékeznek a jubileumra. Beszélt az ötven évvel ezelőtti gazdasági, társadalmi körülményekről, részletezte az eltelt időt, amit az összefogás jellemzett. Ezért a városnak lelke, szelleme is van, az embereket összekötik a közös sikerek, kudarcok. Méltatta a mediterrán fürdőváros kulturális és sportéletét, rendezvényeit, a hagyományőrzést, a borászatokat, a szívkórházat, a civileket, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa jelentőségét. – Ötven év alatt megerősödött a város - mondta, majd sorolta a beruházásokat, melyekkel kialakult egy karakteres, múltat őrző városkép.

A partnertelepülések képviseletében Paula Werning, a finnországi Kouvola tanácselnöke rámutatott, a két ország között aktívak a testvérvárosi kapcsolatok, jelenleg 53 működik. A kitűnő kapcsolat Füreddel 1987-ben kezdődött. Beszélt az Ukrajnában zajló háború kedvezőtlen hatásairól, de, mint mondta, a helyzet kezelésére az Európai Unióban erős közös elképzelés van, és remélhetőleg az élet mielőbb visszatér a régi kerékvágásba.

Andreas Haas, a németországi Germering polgármestere vendégszeretőnek, kedvesnek nevezte a füredieket, a magyarokat, amit megtapasztal most több százezer ember is, akik menekülnek a háború, a pusztítás, a halál elől. Az Ukrajnából menekülteket Németországban is befogadják, Germeringben is több százan vannak. Nagyon fontos, hogy ezeket az embereket iskolákkal, nyelvkurzusokkal is támogassák. - Az előttünk álló hétvége a helyi programok szerint a nosztalgia jegyében szerveződik, de nagyon fontos a jelenbe és jövőbe nézni, különös tekintettel a békére, a szolidaritásra - vélte.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Gyerő József, a romániai Kovászna elöljárója Erdély értékeiről beszélt. Szerinte az emlékezés számvetést is jelent a sikerekről, kudarcokról, és ki kell jelölni a célokat.

Fernando Kirigin, a horvátországi Opatija polgármestere a turisztikai együttműködésre helyezte a hangsúlyt. Méltatta Balatonfüred természeti értékeit, páratlan szépségét.

Az ünnepi gondolatok után Bóka István polgármester díszpolgári okleveleket adott át. Posztumusz díszpolgári címet ítéltek oda Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas erdélyi magyar költő, politikus részére, amit Gergely Zsuzsanna, a felesége vett át. Díszpolgári elismerésben részesült Ács Károly, a rendelőintézet igazgató-főorvosa.

Az ünnepségen a város óvodásai és diákjai szép műsort adtak.