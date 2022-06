Darabánt Judit, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány) kommunikációs igazgatója köszöntője után Fülöp Attila államtitkár elmondta, minden szociális munka első téglája a közösségépítés, ilyenek ezek a táborok a gyerekek számára.

Az államtitkár hangsúlyozta: itt minden gyerek a többiekkel együtt közösségben él, és így talán elfelejtik azokat a sérelmeket, traumákat, melyeket át kellett élniük az életben. Az itt látott és tanult kapcsolatok hozzájárulnak ahhoz, hogy az országnak, illetve a társadalomnak olyan honpolgárai legyenek, akiktől felnőttként senki nem kérdezi meg, hogy a gyerekvédelemben nőttek-e fel. – Az Erzsébet-táborok nem csak azt a küldetést vállalják magukra, hogy hátrányos helyzetű gyerekek és családok, egyszülős és nagy családok, illetve fogyatékossággal élő emberek nyaraltatását segítik, hanem nyáron olyan pihenést biztosítanak ezeknek a gyerekeknek, mely számukra korábban elképzelhetetlen volt, hangoztatta az államtitkár.

Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat főigazgatója, Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke kiemelte, nagy figyelmet fordítanak arra, hogy hátrányos helyzetű gyerekek pihenjenek az ottalvós táboraikban Zánkán és Fonyód-ligeten is, és kiemelten fontosnak tekintik, hogy az állami gondoskodásban élő gyerekek eljussanak ezekre a helyekre. Éppen ezért külön időszakokat is biztosítanak számukra a táborozás kezdetén. Az első héten mintegy 3000 állami gondoskodásban élő gyerek pihen a zánkai Erzsébet-táborban, és a nyáron még további lehetőségek lesznek, amikor várják az ilyen helyzetben élő fiatalokat, hogy önfeledt hetet biztosítsanak nekik. – A kollégáimmal azon dolgozunk, hogy olyan élményt kapjanak a gyerekek, ami számukra is meghatározó és önfeledt feltöltődést, kikapcsolódást jelent, mondta, majd köszönettel beszélt arról, hogy mindehhez nagy segítséget, támogatást nyújt Fülöp Attila államtitkár és Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója.

A nyári szezon első hetén mintegy 3000 állami gondoskodásban élő gyerek pihen Zánkán

Forrás: Nagy Lajos/Napló

– Több mint 2000 tagja van a közösségünknek – fogalmazott Kothencz János főigazgató. Kifejtette, ezek a fiatalok zömében traumatizáltak, nagyon súlyos, komoly és nehéz eseményeken mentek keresztül. Itt mosolyognak, közösségben élnek, közös programokon vesznek részt, megismerkednek egymással a szolgáltató által felkarolt, gyermekvédelmi szakellátás 13 megyéjéből ideérkezők. Mindemellett megtapasztalják a nyár örömeit és a felszabadultságot, a Balaton hihetetlen élményeit, melyektől mosolyogni tudnak. – Ennél jobbat és szebbet nem is kívánhatna az ember a gyermekeinek, vélekedett a főigazgató. A résztvevőkre sokféle érdekes program vár, egyebek mellett különféle játékok, sportolási lehetőségek, balatoni élmények.