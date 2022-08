Ovádi Péter országgyűlési képviselő megnyitójában elmondta, ha egy közösség összefog, minden álmot megtud valósítani. A helyeik most kicsit álmodtak, ám azt tökéletesen valósították meg. Hozzátette, a Jutaspusztai Baráti Kör mentalitása igazi iránytű lehet a civil szervezetek számára.

Hegedűs Barbara alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője kijelentette: ez a rendezvény már nem csak az itt élőknek szól, hanem a város más pontjairól is vannak látogatók. Méltatta azt is, hogy az elmúlt években erős közösség jött létre Jutaspusztán. Szólt a közösségi ház felújításáról is, melynek kapcsán üdvözölte, hogy a belső megújulás után az épület külseje is megszépült.

Ez a felújítás régi álma volt a helyieknek, akiket egymillió forinttal támogatott az önkormányzat, majd az ügy mellé álltak a helyi vállalkozók és természetesen a baráti kör, erről már Adamecz Zoltán, a Jutaspusztáért Egyesület elnöke, aki megemlítette azt is, hogy utak is megújultak az elmúlt időszakban. Megjegyezte azt is, hogy a jövőben a játszóteret szeretnék rendbe tenni, és egy sportparkot is álmodtak.