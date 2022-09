Bár az időjárás idén sem fogadta kegyeibe a rendezvényt, a szervező Veszprémi Magyar-Finn Egyesület (VEMAFI) tagjai és vendégei a rossz idő ellenére is folytatták a hagyományt. Horváthné Buzás Anna, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a lépcsőt – amelynek építését az egyesület és Neubauer Edit tiszteletbeli konzul kezdeményezte – 2013-ban avatták fel, ezt megünnepelve a VEMAFI minden évben lépcsőfutást szervez. A Séd-völgyét a Gulya-dombbal összekötő, közel 200 fokból álló lépcsősoron az egyesület tagjai fel- majd lesétáltak, míg a program vendégei, a VeszpRun csapatának tagjai akár kilenc, 18 vagy 27 alkalommal is fel- majd lefutottak a lépcsősoron a délelőtt folyamán. A lépcsőfutásra vagy sétára érkezőket a szervezők almával, fügével és vízzel vendégelték meg, míg a sportegyesület zenei aláfestéssel gondoskodott a jó hangulatról. A rendezvényt a finn nagykövetség is támogatta kiadványokkal és ajándékokkal, amelyekkel a futókat lepték meg, jegyezte meg Horváthné Buzás Anna.