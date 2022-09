– Az elmúlt hónapokban számos megmozduláson vettek részt a fiatalok, ami bizakodásra ad okot – mondta a Naplónak Szendrei Szilárd, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke. – Nemcsak a szórakozásé volt a főszerep, hanem kértük őket: jöjjenek, segítsenek is a közösségnek munkájukkal, hogy az ifjúsági klub és annak környezete szép legyen.

Mint kiderült, ők festették ki a klub helyiségeit, mint ahogy a bejáratot is, de rendbe tették a lépcsőházat is. Mindezek mellett kitalálták, hogy a klub előtti füves területet közösségi térré alakítják. Erről így mesélt Szendrei Szilárd: – Úgy döntöttünk, hogy letérkövezzük ezt a helyet – tudtuk meg. – Az önkormányzat az anyagköltséget és a szakmunka díját vállalta, mi a kétkezi munkát.

A fiatalok ezek után nem voltak restek és ki is ásták a 30 négyzetméteres területet. A munka májusban kezdődött, a nyár aztán egy kicsit lassította a beruházást, ám augusztusra elkészült a térkövezés egy helyi kőműves segítségével.

Fotós: Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Aki keresné a helyet, könnyen megtalálja, hiszen „beleírták” piros térkővel, hogy „klub”.

– Ez nemcsak a fiataloké, hiszen a nyugdíjasok és a tűzoltóság is használja – derült ki a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnökének szavaiból. – Egy olyan sarkot készítettünk, amely másokat is vár. Másrészt elhelyeztünk egy időkapszulát is, amelybe 2022-ről tettünk fényképeket és információt. Ha valaki, mondjuk, 50 év múlva kinyitná, akkor, reméljük, érdekes lesz számára.

Szilárdék szeretnék, ha nem üldögélős, „telefonnyomogatós” klub lennének, ezért is nyitottak a szabad tér felé. A későbbiekben pedig raklapból kültéri bútorokat szeretnének készíteni hozzáértő bevonásával.