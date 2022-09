Mindezt Lengyel Károly igazgató nyilatkozta, aki csütörtökön reggel fogadta a Napló munkatársait az iskolakezdés apropóján. Az intézményvezető elmondta azt is, hogy a nyár során nagyobb karbantartási műveletek nem voltak az iskolában, ugyanakkor, mint mindig, idén is igyekeztek szép és tiszta tantermekkel fogadni a diákságot. Ennek érdekében néhány tantermet ki is festettek és természetesen takarítottak.

Lengyel Károly igazgató

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Megtudtuk, az első osztályosok 64-en vannak három – egy német nemzetiségi tagozatos és két normál tantervű – osztályban.

– A most kezdődő tanévben négy új kolléga kezdte meg a munkát, akik között van két fiatal gyakornok is – fogalmazott Lengyel Károly, aki beszélt arról is, hogy a tanévet hagyományosan négy osztályfőnöki órával kezdik az első napon. – Ekkor a gyerekek megismerik a tanév rendjét.

Az iskola őszi programjairól elhangzott, hogy négy dózsás osztály a jövő héten Erzsébet-táborba megy, majd az azt követő héten két osztály kezdi így a tanévet. Mindezek mellett német nemzetiségi pályázatot is benyújtott az iskola – sikerrel –, melynek keretében egy 6.-os és egy 7.-es osztály Liptódon valósít majd meg hagyományőrző bentlakásos tábort még szeptemberben. A hónap végén pedig várják székely barátaikat a dózsások, hiszen a gyergyóditrói testvériskolával való kapcsolatuk immár ötéves. Az erdélyi vendégek a dózsás gyerekeknél alszanak majd.