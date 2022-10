Ez hangzott el Balatonkenesén, a Balatonakarattya, Siófok, Zamárdi és Balatonlelle, valamint Tihany, Alsóörs, Balatonkenese közötti szakaszok záró sajtótájékoztatóján csütörtökön.

- Egyre népszerűbb a kerékpározás - mondta Nagy Bálint. Az Építési és Beruházási Minisztérium beruházási államtitkára üdvözölte a térségi összefogást, mely a beruházást kísérte. Aláhúzta, az állami beruházásokat érintő törvény révén a jövőben is minél hatékonyabban valósulnak meg a fejlesztések. Cél, hogy 2030-ra a magyar állami beruházások sikere és hatékonysága az EU élmezőnyébe tartozzon.

Kontrát Károly, Veszprém megye 2. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője kifejtette, kezdettől támogatta a Balatoni bringakör felújítását, mely növeli a tó vonzerejét. Cél az, hogy a Balaton egész évben legyen vonzó, amit a bringakör is szolgál. A képviselő köszönettel szólt a kormányzat, az EU és Révész Máriusz államtitkár bringautakat érintő támogatásáról.

Witzmann Mihály, Somogy megye 4. választókerületének országgyűlési képviselője méltatta a fejlesztést, mely számtalan előnnyel jár. Az elmúlt két országgyűlési ciklusában 280 kilométer út és 60 kilométer kerékpárút épült, újult meg. A mostani beruházás kapcsán a siófoki, 1983-ban épült Baross híd felújítását emelte ki, mellyel biztonságosabb lett a közlekedés.

Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke elmondta, kerékpáros szervizoszlopokat és e-bike-töltőket telepítettek, információs táblákat tettek ki a környék látnivalóiról, más kerékpáros utakról. – A Balaton egész évben gyönyörű, amit a bringakörről is meg lehet csodálni - közölte.

Gréz Tibor, a beruházást végző Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektiroda-vezetője részletezte a Balatoni bringakör fejlesztését. Elhangzott, a Zamárdi és Balatonlelle közötti, illetve a Siófok és Balatonakarattya közötti rész a bringakör egyik legnépszerűbb turisztikai útvonala, A 28,9 kilométer hosszú, Zamárdi-Balatonlelle közötti szakaszon a kivitelezés 956 millió forintba került. Zamárdiban, Szántódon, Balatonfenyvesen, Balatonszárszón, Balatonőszödön, Balatonszemesen és Balatonlellén az utcák burkolatát korszerűsítették és tájékozódást segítő táblákat helyeztek ki.