A Veszprémből Almádiba vezető út felújítása miatt fél sávon lehet csak haladni a korábbi lámpás (most villogó lámpás) kereszteződésig.

A híd után felállított lámpás irányítás miatt a Veszprémbe tartó sor vége a barackosnál állt reggel – elmondása szerint.

A sor nagyon lassan haladt, miközben szemből alig jöttek autók. Többen menekülőre is fogták, a Magánút, behajtani tilos táblával ellátott korábbi átkötő útra hajtottak fel, volt, aki úgy gondolta: ha már tilosba megy, az irányjelzőt sem kell használnia.

Mire nagy nehezen elérte olvasónk a lámpát, ott már régen zöld volt, amikor szemből még mindig jöttek az autók. Így egy zölddel mindössze két autó tudott Veszprém felé elindulni.

Úgy tűnik, a lámpa sincs megfelelően beállítva, hiszen a hídon, a városból kifelé haladó sávban szinte semmi sor nem volt, míg Szentkirályszabadja felé kilométeres kocsisor.

Olvasónk szerint jobb lett volna, ha egy irányban haladna a forgalom, a másik irányt pedig terelték volna Füred felé. A színház előtt is remekül működik ez a megoldás. Ha kerülő is, de folymatos lenne a forgalom. És talán a lámpa forgalomhoz igazodó beállítása is javíthatna a helyzeten.

Mert ez így szerinte katasztrofális. Aki teheti, eleve kerülje el ezt a szakaszt.