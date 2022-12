Az érzelmi fejlődés egy nagyon lassan és életkortól függően változó terület, de mégiscsak vannak az életben olyan helyzetek, amikor minden egyik pillanatról a másikra megváltozik – kezdte előadását Kádár Annamária meseterapeuta. Hozzátette, hogy az érzelmi fejlődésben a humornak, és a derűnek is nagyon fontos szerepe van.

Az előadásban az érzelmi fejlődésről, az érzelmi intelligencia módszereiről, a gyermeki mágikus gondolkodásról is szó esett. A tehetségeket ezen az érzelmi és kommunikációs tipológián keresztül mutatta be az előadó, annak érdekében, hogy megértsük, mennyire másnak tűnik ugyanaz a dolog eltérő módozatokban. Különböző életciklusokon keresztül mutatta be a gyermekek érzelmi fejlődését, valamint kiemelte az anyai és az apai szerepeket is. Elmondta, hogy a gyermekek életében fontos, hogy ki milyen szerepet tölt be. Elmondta továbbá, hogy a mese feszültséget teremt és vezet le. Az érzelmi szabályozásban nagyon fontos, hogy minél több mesét, történetet – nemcsak népmesét, kortárs mesét, hanem életmesét is – kell mesélni. A mese bekeretezi a világot a gyerek körül, segíti megélni azt, hogy nemcsak akkor lehet érzelmi biztonságban valaki, amikor minden tökéletes körülötte; akkor is biztonságban lehetünk, amikor problémák, nehézségek lépnek fel, de abban helyt tudunk állni. Kifejtette, hogy a gyermek 6-7 éves koráig nem tud uralkodni az érzelmein, hanem az érzelmek uralkodnak rajta. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a saját érzelmi szabályozásunknál kezdődik minden: ha érzelmeinket kontrollálni tudjuk felnőttként, utána kezdjük el fejleszteni gyermekeink érzelmeit.

A pszichológus előadása végén összefoglalta az érzelmi és kommunikációs tipológia ötféle típusát kimondottan az érzelmek feldolgozásának szempontjából. Így képesek a hallgatóságban helyet foglaló szülők és pedagógusok felismerni azt, hogy minden gyerek más-más úton fejlődik, és másként közelíti meg a feladatokat és a kihívásokat – fejezte be előadását Kádár Annamária.