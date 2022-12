Ismert, sikeres családból származnak mindketten. Olivér testvére segítségével a logisztikai, szállítmányozási családi cégüknél 200 dolgozót irányít, gépparkjuk 130 kamionból áll, Líviáéknál ugyanilyen területen százan dolgoznak és hetven kamionnal járják az utakat. A hozzájuk hasonló emberekre mondják többen, nekik könnyű, mindössze az a dolguk, hogy élvezzék az életet. Erre a vélekedésre alaposan rácáfol Happ Olivér és felesége, Lívia személyisége és vélekedése az életről.

A fiatal pár otthonában végtelen harmónia fogad, szerényen, visszafogottan és nagy tisztelettel, alázattal beszélnek mindenről és mindenkiről. Úgy mondják, régebben vetélytársként tekintettek egymásra, mivel mindkét családi vállalkozás azonos területen ténykedik, de ma már szövetségesek. – Otthon tanultuk mindketten a tiszteletet, az alázatot az élet és a másik ember iránt – mondja a fiatal pár. Vallják, az, hogy mindkét lábbal a földön állnak, mindennél fontosabb, és erre nevelik a kisfiukat, Félixet is.

Fotós: Wood& Lens Photography/Tóth-Göndics Kinga

– Láttuk, honnan indultak a szüleink, sokat beszéltek is nekünk erről, és mi ezt nem is felejtjük el sosem. Mi is arra neveljük a gyermekünket, hogy minden körülmények között megmaradjon mindkét lábbal a földön álló embernek, aki értékeli azt, ami körülötte van, amit elér az életben – jegyzik meg.

Az ünnepről úgy mondják, fontos számukra a tradíció, a hagyomány őrzése, ahogy ők is tanulták a szüleiktől. Gyermekük születése óta náluk új értelmet nyert a karácsony, melyben a legjobb, hogy az egész család együtt lesz. A fenyőfát már megvették, az ajándékot, ahogy az ő gyermekkorukban is, a Jézuska hozza szenteste. Lívia az ünnep hangulatát már december elejétől, advent első vasárnapjától megteremti, otthonukban karácsonyi zene szól, illatos gyertyákat gyújt, ünnepi díszbe öltözteti a lakást, az égősor is felkerül a házra. A karácsonyra nagyon készülnek, Olivér szülei délelőtt érkeznek hozzájuk, aztán Lívia szüleihez mennek, ahol az egész család, nagyszülőkkel, dédszülőkkel, együtt ünnepel. A karácsony hangulatát teremti meg, hogy Lívia együtt készíti el a mézeskalácsot a gyermekkel, így évről évre szebbek lesznek a figurák, a hóember, a rénszarvasok.

– Karácsonykor az a fontos, hogy kik vannak az ember körül, ez sokkal lényegesebb, mint az, hogy mi van a fa alatt. Sok ember hajlamos mindig vágyakozni valami után, új autóra, újabb házra, pedig ha nem tudjuk értékelni azt, amink van, akkor nem fogjuk értékelni az sem, amire vágyunk – jegyzi meg Olivér. Felidézi, a céges karácsonyi rendezvényen azt mondta kollégáinak, mindenki nézzen körül a környezetében, és keresse, találja meg azokat a dolgokat, melyeknek örülhet, amikért hálás lehet az életben. Örüljünk az életnek, egymásnak, annak, ha egészségesek vagyunk, ha a körülöttünk lévők is azok, örülhetünk annak is, ha van mit ennünk, van fedelünk és békességben élhetünk.

– Karácsonykor még inkább felértékelődik a család, a mi rokonságunkból is vannak olyanok, akik sajnos már nem lehetnek velünk, ezért boldogsággal töltenek el minket, akik még itt vannak, akikkel együtt lehetünk! – fogalmaznak, majd hozzáteszik, hisznek a pozitív gondolkodásban, mely szerintük az ember boldogságának a kulcsa. – Könyvet is olvastam erről, Boldogság mint versenyelőny címmel – mondja Olivér, aki úgy véli, ha egy pohár félig van, akkor azt mondja, félig tele van, és nem látja félig üresnek. –A környezetünktől, a körülöttünk élő emberektől azt a visszajelzést kapjuk, hogy kedvelik az őszinte kommunikációt, a dicséretet, illetve azt, ha egyenrangú emberként tekintünk rájuk, ami számunkra teljesen természetes, magától értetődő – utal munkájára Olivér.

Fotós: Wood& Lens Photography/Tóth-Göndics Kinga

A pár számára fontos, hogy ne a hibát keressék a másikban, hanem az értéket, mert az ilyen hozzáállás ösztönző lehet, sokkal több előnnyel jár, mint a folyamatos kritika. Természetesen, ha valami nem jó, arról is beszélni kell, de megfelelő hangon és stílusban. Egy jó csapatnál lényeges a bizalom a másik iránt. A siker titkát érintő felvetésre úgy mondják, a felkészültség találkozása a lehetőséggel, melyben meghatározó a kitartás is. Az lehet sikeres, aki soha nem adja fel. Mindenkinek az életében vannak kudarcok, az övékében is, nincs rózsaszínű felhő körülöttük. Itt volt a koronavírus-járvány, jellemző a magas üzemanyagár, a szomszédságban a háború. Mind-mind éreztette, érezteti hatását, amit kezelni kellett, illetve kell. Aki erre nem képes, elesik. A sikeres emberek mindig eggyel többször tudnak felállni, mint ahány pofont kapnak. – Abban is hiszek, ha egy cégnél nincs fejlesztés, az visszafejlődik, ami az emberekre is igaz, mert folyamatosan tanulni kell! – mondja Olivér. Utal rá, neki sem sikerül minden, de ezekből a dolgokból tanul, hogy máskor ne kövesse el azt a hibát, másként kezeljen egy helyzetet.

A harmóniáról, ami szinte kézzel fogható a beszélgetés alatt, úgy vélekednek, hogy az kedvező volt számukra, hogy mindketten azonos érdeklődésű családból származnak. Hallják ők is, hogy adódnak irigy megjegyzések, mire Olivér kifejti, ezt azok mondják, akik a szerencsében hisznek, és úgy vélik, lehet nyerni véletlenül is. Pedig nem, a sikerhez kőkemény munka, kitartás, folyamatos tanulás, képzés kell. Valamit megtartani legalább olyan nehéz, ha nem nehezebb, mint megszerezni. Nem véletlen, hogy a lottónyertesek öt év után ugyanott tartanak, mint előtte – jegyzik meg.

A pár, a család számára az is fontos, hogy napirend szerint éljen, mert így mindenki kiegyensúlyozott és stabil. Így a kisfiuk élete is kiszámítható, megvan, mikor eszik, mikor alszik. Este hétkor megy aludni, így esténként a szülőknek van idejük egymásra, ami nagyon fontos az életükben. Lívia idejét a kisgyermek tölti ki, de mivel jó alvó, van ideje dolgozni, vezeti kiskereskedelmi üzletét, a családi cégbe is besegít, amit tud, otthonról elvégez. Férje szerint a harmónia, a nyugodt háttér feleségének köszönhető, aki mindenben támogatja, segíti, amit csak tud, levesz a válláról, de fürdetésre mindig hazaér, és a mesét minden este ő olvassa Félixnek. Az is fontos számára, hogy a család mellett is sportoljon, biciklizik, fut és úszik, nyáron, hétvégén a család vitorlázik, mert a szellemi aktivitás feltétele a mozgás.

A pár úgy tervezi, hogy bővítik a családot, szeretnének egy kistestvért Félixnek, majd egy kutyát is a kertbe, és természetesen szeretnék megőrizni a mostani harmóniát. A kérdésre, hogy mit jelent számukra Balatonfüred és a Balaton, egyszerre jegyzik meg: az otthont, a mindent, nem tudnának máshol élni.