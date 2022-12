A Thury-várban tartott ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a Magyar Honvédségnek képesnek kell lennie önmagát kiszolgálni, független rendszerként működni, ehhez pedig elengedhetetlenek az olyan beruházások, mint a lőszergyár. – Magyarország nagy űrt tölt be a hazai és az európai védelmi képességek tekintetében, hiszen Várpalotán fogják majd gyártani azokat a lőszereket, amelyek a hazánkban is gyártott harci eszközök lőszeranyagát fogják képezni. A gyárban első ütemben a Lynx gyalogsági harcjármű, majd a Leopard harckocsi és végül a PzH 2000 HU önjáró löveg lőszerei készülnek majd 2024-től – mondta el a honvédelmi miniszter.

Campanari-Talabér Márta polgármester hangsúlyozta: hisznek abban, hogy a védelmi ipar perspektívát nyújt Várpalotának a térségének

Fotós: Szabó Péter Dániel/Napló

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere arról beszélt, hogy a sokszor kilátástalannak tűnő gazdasági helyzetből folyamatosan keresték a kiutat az elmúlt években, s így jutottak el a szárnyait bontogató védelmi iparhoz.

– Van egy 109 éves katonai alakulatunk, a városunk felett húzódik Közép-Európa legnagyobb lőtere, a vegyipar most is jelen van a térségben, azaz a lőszer- és robbanóanyag-gyártáshoz, mint a nehézipar most már csúcstechnológiát jelentő ágához megvannak a feltételek. Hiszünk abban, hogy a védelmi ipar, s benne zászlóshajóként a Rheinmetall kiutat, perspektívát nyújt Várpalota térségének. Hiszünk abban, hogy a felépülő gyár első 200 munkahelye, a hozzá kapcsolódó kutatás-fejlesztés, a városban meginduló egyetemi képzés, a szolgáltatások színvonalának növekedése új rangot és polgári arculatot fog adni Várpalotának. Röviden összefoglalva: ez a beruházás városunk korszakváltásának kezdete – mondta el Campanari-Talabér Márta.

Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója elmondta, négy éve kezdték meg az együttműködést a Honvédelmi Minisztériummal

Fotós: Szabó Péter Dániel/Napló

– Négy évvel ezelőtt kezdtük meg az együttműködést a Honvédelmi Minisztériummal s alkottunk meg egy olyan védelmi stratégiát, amelynek középpontjában a biztonság áll, valamint az, hogy a magyar katonák a lehető legjobb felszereléssel rendelkezzenek, ami Európában ma elérhető. Két éve Zalaegerszegen tettük meg az első lépéseket, most pedig Várpalotán folytatjuk a munkát. Fontos megemlíteni, hogy Magyarország nem csupán a saját védelme, hanem az európai védelem biztosítása és a NATO-s célok teljesítése érdekében is vállalja ezt a tervet. Az egyik hiányzó terület a védelmi iparágban a lőszergyártás, ami kulcsfontosságú a régió biztonsága szempontjából. Mintegy 300 millió eurós befektetést fogunk megvalósítani annak érdekében, hogy robbanószereket, lőszereket gyárthassunk ebben a térségben – mondta el Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója.

Rendhagyó módon egy drón helyezte be az időkapszulát a földbe az alapkőletételi ünnepségen. A meghívott vendégek a várban egy kivetítőn figyelték a mozzanatot

Fotós: Szabó Péter Dániel/Napló

– A mai nap új fejezetet nyithat az elmúlt 12 évben példaértékűen fejlődő Várpalota történetében. Olyan beruházást sikerült a városba hozni, amely munkahelyeket teremt s hosszú távon jelentős adóbevételeket garantál a településnek – hangsúlyozta Kontrát Károly. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, amely a védelmi ipar, illetve védelmi képességek nélkül nem jöhet létre.