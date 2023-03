Az önkormányzati pénzből vásárolt kilenc személyes Reanult típusú kisbuszt a napokban vették birtokba a központ munkatársai és az érintettek. Az átadáson megtudtuk, a gépjármű naponta mintegy 170 kilométert tesz meg, s hetente összesen 15 rászoruló és/vagy fogyatékkal élő fiatal veszi igénybe a szolgáltatást, díjmentesen.

– A térségi központ szociális és gyermekjóléti feladatokat lát el, mint közreműködő Várpalota, Ősi, Öskü, Tés és Jásd települések részére, külön megállapodás szerint. A térségi támogató szolgáltatás 2013 szeptemberi megszűnése miatt vált szükségessé a társulás által létrehozott új szolgáltatás. A kisbusszal olyan rászoruló fiatalok, gyermekek, fogyatékkal élők szállítását végezzük el, akik egészségi- és fizikai állapotuk miatt önállóan, tömegközlekedéssel nem tudnának eljutni oktatási- vagy szociális intézményekbe. Jelenleg tanítási napokon az akadálymentesített járművel naponta szállítunk fiatalokat Várpalotáról Veszprémbe a Bárczi Gusztáv iskolába, valamint a Kozmutza Flóra óvoda és iskolába. Három főt Várpalotán belül viszünk a Bartos Sándor iskolába, de napi rendszerességgel utaznak velünk fiatalok Ösküről és Hajmáskérről Várpalotára, többek között a Bóbita-házba – mondta el kérdésünkre Feketéné Barabás Csilla, a népjóléti központ vezetője.

– A régi jármű már nagyon rossz állapotban volt, ezért tavaly úgy döntöttünk: nincs már értelme a folyamatos javítgatásnak, s megpróbáljuk önkormányzati forrásból megoldani a 16 millió forintba kerülő új kisbusz beszerzését. Sikerült, s most át is adhattuk a kényelmes, modern és gazdaságosabban üzemelő járművet. Emellett a Bóbita-ház felújítására is jelentős összeget fordítunk, hiszen 200 millió forintból újul meg a jövő évben az épület – mondta el lapunknak Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere.