Bár több téma is terítékre került, mégis az északi városrészbe tervezett naperőműparkkal kapcsolatos tájékoztató generált erőteljes aktivitást a mintegy hetvenfőnyi résztvevőtől.

A létszám kapcsán meg kell jegyezni, hogy az a hideg ellenére is közel tízszerese volt a hasonló témában az önkormányzat által egy hétfő délelőttre meghirdetett lakossági fórumhoz viszonyítva, és ehhez arányultak a hozzászólások is. Az összességében elmondható, hogy az emberek nem akarják, hogy a kertjük végéből egy 160 hektáron elterülő napelemparkot lássanak a mostani Haraszt helyén, illetve az 50 milliárdos beruházás környezetre gyakorolt hatásaitól is félnek. Szóba került az itteni biológiai sokféleség, annak felbecsülhetetlen értéke, a nemkívánatos hő- és fényhatás, a panelek tisztításához használandó vegyszeres víz, ami a karsztvízbázist is veszélyeztetné, és a későbbiekben itt keletkező veszélyes hulladék kérdése, ami ma is sok helyen komoly gondokat okoz a világban. A serpenyő másik oldalán egy esetleges pénzügyi (iparűzési adó) ígérvény áll, ami a megnyilvánulásokból ítélve nem különösebben hatotta meg az embereket.

Dobó Zoltán polgármester is részt vett a fogadóórán, s jelezte, hogy a beruházással érintett területek nem az önkormányzat tulajdonában állnak. Viszont az ott folytatott tevékenységhez az önkormányzat hozzájárulása is szükséges, érvelt az egyik jelenlévő. A polgármester arra a többször megismételt kérdésre, hogy egyetért-e a napelempark idetelepítésével, kitérő választ adott.

Elhangzott a népszavazás kiírásának lehetősége, azonban itt ellenérvként felmerült, hogy egy, az alacsony részvétel miatt esetleg érvénytelen szavazás megnyitná az utat az elhelyezését tekintve nemkívánatos gigaberuházás számára. Takács Gábor elmondta, hogy számos szakhatósághoz, illetve a nemzeti parkhoz is eljuttatták írásba foglalt aggályaikat, s ezekre várják a válaszokat. Amint ezek megérkeznek, tájékoztatják a város lakosságát.