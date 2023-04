– A Bakonyerdő Zrt. működési területéről a Balaton-felvidéki balatoncsicsói-, a huszárokelőpusztai Bakonyi Kisbetyár-, a kupi Eszterházy-, és a sárosfői erdészeti iskola vette át a minősítő tanúsítványt, melyet Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs főosztályvezetője, Elmer Tamás az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára és Szabó Péter az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály elnöke adott át. A diákok körében népszerű erdei iskolákat szerte az országban aktív erdőgazdálkodók működtetik, így programjaik között – a pedagógusok mellett – erdész szakemberek által vezetett foglalkozások is vannak – ismertette Patocskai-Lunk Eszter, az erdőgazdaság kommunikációs szakembere.

A nyílt napra olyan intézmények tanárait várták, akik fontosnak tartják a környezeti nevelést, a magyar erdők megismertetését a fiatalokkal. Ebben napjainkra meghatározó szereplő az erdészeti erdei iskola mozgalom – hangsúlyozta megnyitó beszédében Szentpéteri Sándor. Hozzátette, az erdei iskolák évente százezer gyermeket fogadnak, de olyan programok is szorosan kapcsolódnak ezekhez, mint az erdei vándortábor program. A Bakonyerdő az erdőgazdaságok közül a második, ahol két útvonalon is túrázhatnak az erdei vándorok. Az egyik útvonalon megismerkednek a Bakony csodáival, míg a másikon a Balaton-felvidék természeti adottságaival, értékeivel és a vidék szépségével. A bakonyi erdőgazdaság a bringás vándorprogram kapcsán is érintett, a résztvevőket a Déli-Bakony útvonalon várak, izgalmas erdei kolostorromok, a Balaton-felvidék lankái várják, a túra elején és végén pedig a Balaton kínálta lehetőségekkel élhetnek.

A pákozdi Pagonyban Szabó Péter bemutatta a pedagógusoknak a magyarországi erdészeti iskolák rendszerét. Elmondta, az elmúlt másfél évben huszonegy erdészeti erdei iskola szerzett minősítést – infrastrukturális hátterüket, módszertanukat, gyakorlati képzésüket mérték –, hogy a pedagógusok, akik ezt a programot választják, jó minőségű, egységes rendszert kapjanak. Az erdészeti erdei iskolák módszertana ezen a területen kiváló lehetőséget rejt magában, hiszen az erdőgazdálkodás lépésein keresztül a gyakorlatban mutatja be a körkörös gazdálkodás megvalósulását, arra tanítva ezáltal, hogy hogyan találhatjuk meg a kényes egyensúlyt a személyes igények kiszolgálása és a természeti erőforrások megőrzése között.

A Bakonyerdő Zrt. minősített erdészeti erdei iskoláinak vezetői, oktatói: Németh Eszter, Kemendy Géza, Farkas Zsuzsanna és Németh Nikolett Fotó: Tóth Károly

Az ország minden tájáról érkeztek a nyílt napra, ahol az Országos Erdészeti Egyesület égisze alatt működő erdészeti erdei iskolák programjait is megismerhették a résztvevők, valamint kipróbálhatták az ott használatos eszközöket, játékokat, vizsgálódó eszközöket. Csupa élményalapú tudásanyaggal találkozhattak, mely a mai kor fiataljaira az újdonság erejével hat. Voltak állatbőrök, méhkaptárok, termések és erdei terepasztal, melyek mind a természet felfedezését, megismerését segítik. Az erdőgazdaságok nyereményeket ajánlottak fel a nyílt napon résztvevő pedagógusoknak, így a szerencsések az élmények és új ismeretek mellett értékes ajándékkal térhettek haza. A Bakonyerdő Zrt. erdészeti erdei iskolái továbbra is színvonalas programmal várják az iskolás és óvodás csoportokat.