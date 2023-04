Veszprémi várnegyed 1 órája

Időkapszulákat helyeztek el Szent Mihály-főszékesegyházban

Már liturgia végzésére is alkalmas a Szent Mihály-főszékesegyház, nagycsütörtöktől a hívők is látogathatják, a húsvéti szertartásokat is tartják.

Ebből az alkalomból időkapszulákat helyezett el Udvardy György érsek, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Takács Szabolcs főispán és Porga Gyula polgármester. Tizennyolc épület újul meg a veszprémi várnegyed beruházása során 2020 és 2025 között a Veszprémi Főegyházmegye megbízásából, a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság felügyeletével. Elsőként a Szent Mihály-főszékesegyház készült el – az altemploma kivételével -, amely nagycsütörtöktől ismét látogatható lesz és a húsvéti liturgiákat is itt tartják. Ebből az alkalomból időkapszulát helyezett el Udvardy György érsek és meghívott vendégei. Porga Gyula polgármester köszöntőjében arról beszélt, egy-egy székesegyház életében nagyjából 100 évente kerül sor olyan beavatkozásra, amely a következő évtizedekre az arculatát meghatározza. Most elérkezett egy különleges pillanat, amikor is a jövőnek fogalmazhatunk meg üzenetet innen 2023-ból. - A 2023-as esztendő Veszprém életében több szempontból is különleges. Városunk az idén Európa Kulturális Fővárosa, s ez lehetőséget ad számunkra, hogy több mint ezeréves kultúránkat, hagyományainkat megosszuk, közvetítsük Európa felé. Az EKF egyik legfontosabb szimbólumát, egy kitűzőt hoztam az időkapszulába, remélve, hogy száz év múlva is lesz majd Veszprémnek egy olyan bátor érseke, aki nekivág egy ilyen nagyszabású felújításnak. Persze a munkálatoknak még nincs vége, ám látjuk, hogy a minőség és a szakmaiság jellemzi a rekonstrukciót. Reméljük, amikor 100 év múlva újra felnyitják az időkapszulát, akkor azt gondolják majd, milyen jól tettük, hogy nekivágtunk ennek a megújításnak és büszkék lehetünk a munkánkra – mondta a polgármester. Ovádi Péter országgyűlési képviselő arról beszélt, ha feltesszük a kérdést, kinek, mi jut eszébe Veszprémről, akkor a legtöbb ember az állatkertet, a völgyhidat említi. Pedig száz évvel ezelőtt még senki sem gondolta volna, hogy állatkert létesül Veszprémben, de 65 éve a veszprémiek összefogtak és ma már évi 350 ezer látogatót fogad a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően. - Úgy vélem, a most zajló rekonstrukciónak köszönhetően a várnegyed is hasonlóan fontos turisztikai attrakció lehet az idelátogatóknak. Hiszen már többször bebizonyosodott, hogy Veszprém bármire képes, ha együtt gondolkozunk, összefogunk. Jelképesen az állatkert egy érméjét hoztam el a kapszulába – hangsúlyozta. Takács Szabolcs főispán is különleges tárgyat helyezett el az üzenethordozóban. Egy olyan dokumentumot hozott, amely Veszprém vármegye területi illetékességét jeleníti meg, miként néz ki 2023-ban a területi közigazgatási modell, amelyet egyébként Navracsics Tibor álmodott meg és hajtotta végre a reformot. - A Veszprémi Főegyházmegyére kiemelt együttműködő partnerként tekintünk. Úgy vélem, olyan szervezet, amely a felújítással tovább segítheti a térség gazdasági növekedését – emelte ki. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerint különleges, ritka pillanat, amikor a jelen találkozik a jövővel, majdan, amikor újra felnyitják az időkapszulát, az akkori jelen találkozik a múlttal. - Ki ne álmodozna arról, hogy földi életében nyomot hagyjon az utókor számára? – tette fel a kérdést a miniszter. – Most nyomot hagyunk, de vajon, tudják-e majd értelmezni száz, esetleg kétszáz év múlva. Veszprém életében 2023 meghatározó év, Európa Kulturális Fővárosa vagyunk, s erről az utódainknak is értesülni kell. Egy vonatjegyet hoztam el, amellyel az ország bármely pontjáról 2023 forintért utazhatunk Veszprémbe, illetve egy pendrive-ot, amely az EKF megnyitó felvételét hordozza. Kell, hogy az utókor tudjon erről az évről, tisztában legyen vele, hogy 2023 miért volt kiemelkedően fontos Veszprém életében – húzta alá a miniszter. Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke először is köszönetet mondott a Magyar Kormánynak, amely a fejlesztést támogatja, majd mindenki másnak, aki a beruházáson dolgozik és munkájával hozzájárul a várnegyed projekthez. - A főszékesegyház messze több mint egy régi templom; számunkra az egységet képviseli, az Isteni kinyilatkoztatás helye. Nehéz és felelősségteljes örökséget kaptunk. Minden templom egy kor karaktereit hordozza, azonban a mi bazilinkánkat leginkább az ősiség jellemzi. Ezt az ősi jelleget szerettük volna megjeleníteni, közelebb hozni az emberekhez – fogalmazott az egyházi vezető. Udvardy György megjegyezte még, az időkapszulákban a felújítás céljairól, terveiről is elhelyeznek okmányokat, valamint a szokásoknak megfelelően, forgalomban lévő pénzérméket is beletesznek a hengerekbe. - Imádsággal gondolunk a jövőre és az őseinkre is, akikkel hitbéli összekapcsolódásunk megkérdőjelezhetetlen. Nem véletlenül ez a mottónk: Őseink hite a jövő reménye. Adjunk hálát, hogy részesei lehettünk ennek a nagyszerű munkának – zárta gondolatait.

A felújított Szent Mihály-főszékesegyház

Ezt követően az időkapszulát leforrasztották és visszahelyezték a falba a másik két hengerrel együtt.

