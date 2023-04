Zárva tart április 7-10. között a VKSZ Zrt. parkolási, temetői és központi ügyfélszolgálata, valamint a hulladékudvar és a hulladékgyűjtő telephely is, közölte a társaság.

A vásárcsarnok április 8-án, szombaton 6-13 óráig nyitva tart, azonban 7-én, 9-én és 10-én zárva lesz.

Közölték azt is, a házhoz menő kommunális és szelektív gyűjtés az ünnepek alatt is a megszokott, hétköznapi rendben történik, így április 7-én és 10-én is elszállítja a szolgáltató a hulladékot.

A közterületi parkolás április 7-10. között ingyenes lesz, azonban a Bagolyvári parkolóházban és a Szeglethy utcai mélygarázsban fizetni kell a parkolásért az ünnepi időszakban is.

A temetőkbe gyalog érkezők korlátozás nélkül mehetnek be, gépkocsival 20 óráig van erre lehetőség.