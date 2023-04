A település elöljárója elmondta, a két beruházás gyakorlatilag együtt, egy projekt keretében valósul meg 200 millió forintos kormányzati támogatással. A parkot elsősorban a családosok, gyermekesek számára építik a szabadidő kellemes eltöltése céljából. – Az érintett területen hozzávetőleg 13 ezer négyzetméternyi felületet vontunk be a munkákba, s egyebek mellett pihenőpadokat, illetve piaci árusító asztalokat helyezünk ki. Felszerelünk napelemes lámpákat, lesz térfigyelő kamera és automata öntözőrendszer, hiszen a több mint száz fenyőfának, a 950 tő örökzöldnek és az 1300 lombhullató cserjének, tehát az összesen több mint kétezer növénynek szüksége lesz a folyamatos vízellátásra – mondta el a polgármester, akivel végigjártuk a területet.

Pergő Margit polgármester a kivitelezés vezetőjével tárgyal

Fotós: Benkő Péter/Napló

– Nem véletlen a helyszín kiválasztása –, tette hozzá Pergő Margit, hiszen átellenben áll Berhida közismert, egyben legrégibb építészeti műemléke, a XIII. század végén késő román-korai gótikus stílusban épült római katolikus templom zömök tornyával, lőrésszerű ablakaival, a tetején pedig két kereszttel. A terület is adott volt, itt állt az egykori csecsemőotthon emeletes tömbje. Mivel a beruházás a templom körüli összes telket érinti, a szabadon álló területeket előbb felvásárolta az önkormányzat. A korábbi épületeket már elbontatták, a talajból az alapokat felszedettük, ledaráltattuk, az így képződött anyagot helyben újrahasznosíthatjuk – tudtuk meg, mint ahogy azt is, a munkákhoz saját forrást akkor vonnak be, ha a 200 milliós támogatás nem lesz elegendő. Igaz, ezt megelőzően felújították már a csecsemőotthon eredeti, majd itt elhelyezendő nagy kovácsoltvas kapuját. A Berhida központjában a kivitelezés javában tart, tavaly novemberben kezdték el, és idén, még az első félévben tervezik befejezni és átadni a megújított-átépített Lakath és Bezerédy tereket.