– Felüdít a sudokuzás és sikerélményt nyújt, mert addig gondolkodom mindig, amíg összeáll a végeredmény. A számokat szeretem ezekben a feladványokban, könnyen átlátom már a rendszerüket és vannak kialakult taktikáim ahhoz, hogy mindegyik a megfelelő helyre kerüljön – mondta el a kádártai Kosár Gáborné.

A vele együtt érkező Vajda Kálmánné viszont korábban könyvelőként dolgozott, nyugdíjasként már nem számokkal szeretne foglalkozni, ezért a skandik a kedvenc rejtvényei. Szerinte fontos így próbára tenni a szellemi képességeit. Már iskolás korában kedvelte a rejtvényeket, de csak most van rá ideje, hogy megint többet foglalkozzon ezekkel. Olykor az unokájától kér segítséget, ha idegen kifejezést kell kitalálnia, a ritkábban használt, de a megfejtendők közt gyakran előforduló szavakat pedig egy úgynevezett regiszteres füzetbe feljegyezte magának. Kincset ér, így a nehezebb feladatokkal is boldogul. Felírta például, hogy az as antik római pénz, a raki ánizsos pálinka.

Mielőtt három kategóriában, a skandináv keresztrejtvények, a sakkozók és a sudokut megfejtők csoportjában elkezdődött volna a feladványok, a négyzetes táblák kiosztása, Ottó Péter polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy a megjelentek biztosan ismerik a lélekfiatalítás legalább egy módszerét és felhívta arra a figyelmüket, hogy a város látnivalóira időt szánva plusz élményekkel térhetnek haza. Pék László, a házigazdák, a helyiek nevében fogadta kortársait, és lapunknak elmondta, több mint húsz éve Zircen tartják meg ezt a megmérettetést, ezúttal vármegyénk tíz településéről mintegy ötven versenyző nevezett be rá, a legidősebb 86 esztendős. Olyan elfoglaltságot jelent szerinte a sakk, a rejtvény, ami megmozgatja az agyat, időseknek jót tesznek, jobban érzik tőle magukat. Az ebben gyakorlottak díjazásában az idei rendezvényen is helyi vállalkozások felajánlásai segítettek. Egy játék keretében, az érkezők székeire számokat elhelyezve is jutalmakat sorsoltak ki köztük.

Kosár Gáborné és Vajda Kálmánné

Fotós: Rimányi Zita/Napló

A rendezvényt a Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Ház, a Zirc Városi Nyugdíjasklub és a Nyugdíjasok Életet az éveknek Veszprém Vármegyei Egyesülete szervezte meg. Utóbbi képviseletében Farkas Sándor alelnök megjegyezte: a zirci rejtvényverseny tagjaik egyik kedvelt eseménye, emellett minden évben számos hasonló, egészségmegőrzést szolgáló program közül választhatnak, például együtt sportolhatnak, kirándulhatnak, táncolhatnak, kártyázhatnak.