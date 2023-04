Ez egyben azt is jelenti, hogy az idei évben közel húsz centiméterrel növekedett vízszint, ami a tavalyi aszályos esztendőben olyan mértékben csökkent, amelyre 2012 óta nem volt példa. Január harmadikán például alig haladta meg a 80 centimétert, de utána a csapadékos időjárás következtében több mint 10 centimétert emelkedett a szint hónap végéig. Aztán folytatódott az idei lassú emelkedés, a március 9-én mért 102 centiméter öt centiméterrel haladta meg az egy hónappal korábbit, most pedig végre elérte a 110 centimétert. Ez a korábbi szabályozási szintnek egyébként megfelelne, ám a 2019 februárjától hatályos szabályozási szint 120 centiméter, így ez alapján még mindig hiányzik 10 centiméter a Balatonból. A csapadékos időjárás természetesen még javíthat ezen, maga a vízminőség pedig a Vízügyi Főigazgatóság mérési adatai alapján továbbra is kiváló.