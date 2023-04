Ismét fordulatos, vicces és látványos gálával készültek a VEN csapatok, hol külön-külön, hol a társaságok összekeveredve adták elő műsoraikat. A hagyományokhoz híven feltűntek a volt diákrektorok is, illetve a Diákrektori Hivatal (D!RH) tagjai is, de a főszerep – ahogyan ezen a héten végig – a csapatoké és a jelölteké volt. A négy együttes tematikái nemcsak a jelmezeiken, de a hét közben megtartott hagyományos programokon is látható volt, mint az inverz egyetemen, ahol az AirVEN csapata többek között a helyes repülőgondozásról tartott előadást. Őket követte a Bros’VEN, ők egy kocsmatörténeti összefoglalóval készültek, ezután egy kis kultúra következett Borat és a HollyVEN tálalásában. A sort végül a VENferno zárta, akik ahhoz adtak tanácsokat, hogyan lehet valaki pokolian jó VENpolgár.

A gálán idén sem adták könnyen az eredményt, ismét beugratták a jelölteket, így még nagyobb volt az öröm, amikor végre megtudták az eredményt. A VENpolgárok döntöttek és szavaztak, csütörtökön este 20 órától másnap hajnal 5-ig, az eredmény pedig megszületett. A tavalyi egyetemi napokon megválasztott Török Beatrix, azaz Betícia Venna Esmeralda Natalia Cecilia Aurora Nacarino Tabarez Obrando Turquíla diákrektor a pénteki ünnepségen hivatalosan is átadta utódjának a stafétát. A szavazás eredményeképpen pedig Venferno jelöltje, Bruckner Dániel, azaz Brukifer vehette át a Diákrektori címet és élvezheti az ezzel járó elismerést.

A XXX. Veszprémi Egyetemi Napoknak még messze nincs vége, hiszen szombaton és még vasárnap is elképesztő koncertekkel várják a látogatókat. Szombaton a Kelemen Kabátban és Azariah koncertjére tombolhatnak a nagyszínpadon, míg vasárnap az Anna and the Barbies és a Kowalsky meg a Vega lép fel, de mindkét este egészen hajnalig tart majd a diszkó a Johnnie Walker Arénában.