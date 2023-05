Idén Szigliget is bekapcsolódna a versengésbe, melynek apropóján megválasztották az Év szigligeti fáját.

A hétvégén a település egy szép mandulafájára esett a választás, ahol a felhívásra összegyűlt érdeklődőket Balassa Dániel polgármester köszöntötte. Mint elmondta, több szép, szimbolikus fája is van Szigligetnek, s ezek közül a jellegzetes Antal-hegyi mandulafát nevezik be a versenybe, ami egyúttal az év fája címet is birtokolhatja a településen.

A polgármester külön kiemelte a két ötletgazda, Vértesi Eszter és Szabó Tibor András tevékenységét, hiszen nekik köszönhetően indult el ez a kezdeményezés Szigligeten.

A mandulafákról általánosságban, majd külön az Antal-hegyi fáról Szabó Tibor András tájékoztatta az érdeklődőket, majd a program kötetlen beszélgetéssel és piknikkel zárult.