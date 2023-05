Loószné Dömötör Enikő, a Veszprémi Érsekség irodavezetője elmondta, nagy izgalommal készülnek, hiszen a vár felújításának megkezdése óta ez lesz az első olyan alkalom, amikor ismét kiléphetnek a hétköznapokba.

– A Gizella-napok már vasárnap elkezdődtek, hiszen liturgikusan Gizella ünnepe volt aznap – derült ki. Kiemelte a hétvége három legmarkánsabb eseményét, melyek közül az egyik az ünnepi szentmise, aminek óriási hagyománya van Veszprémben, az egyházmegyében. – A másik a várnyitás, amelyre pénteken 17 órakor kerül sor, amikor is megnyitjuk kész tereinket – fogalmazott Loószné Dömötör Enikő. – Ismét fel lehet jönni a várba, meg lehet csodálni az eddig elkészült munkát. A harmadik pedig a WIP-kiállítás, ahol a beruházást megmutató tárlatot járhatnak körbe a hozzánk érkezők.

Mint elhangzott, pénteken 17 órától vasárnap 19 óráig folyamatosan történik majd valami a várban, sok-sok program párhuzamosan zajlik majd. Egy-egy fanfár fogja jelezni, ha éppen a székesegyházban kezdődik egy orgonamuzsika, de, ha borkóstoló indul az érseki palotában, akkor ott fog megszólalni a fanfár. Lesznek állandó programok, mint a már említett egyéni WIP-séta. Ugyanakkor a Körmendy-házban filmvetítés lesz, ahol elsősorban a projektről, kiállításról tájékoztató filmeket nézhetnek meg az érkezők. Kiállításokkal is készülnek az érseki palotában, és megnyílik a nagy szeminárium udvara is, mint ahogy a Bíró–Giczey-házé is.

– A vezetett túrákra már most óriási az érdeklődés, hiszen vannak olyan terek, ahova egyénileg nem lehet bemenni – tudtuk meg. – Előadásokkal is készültünk, összesen hattal a hétvégén, naponta kettővel. Az építész szemével mutatjuk, hogy mi történik most és mi fog történni a várban még. Szeretnénk időt adni az elcsendesedésre is, erre a piarista templomot választottuk. A vasárnap is tartogat unikális dolgot, hiszen a színpadon múzeumpedagógiai foglalkozás lesz déltől este 6-ig. Ugyanakkor érdekes kezdeményezés lesz a hajóút is, amit az EKF támogatásából indítanak, és amivel hagyományt szeretnének teremteni.

– Szeretnénk, ha a Balatonra érkezők nyaralásához hozzátartozna lelki élmény is – mondta Loószné Dömötör Enikő. – Tapasztaljuk, hogy a nyaraláshoz nem tartozik szorosan hozzá a lelki töltődés, amire fel szeretnénk hívni a figyelmet.

Idén hat hajóutat szerveznek, először egy egyházművészeti találkozóra hívják a vendégeket, ahol Miklósa Erika énekművésszel tölthetünk egy személyes hajóutat vasárnap 16 órától, a tihanyi állomásról indulva.