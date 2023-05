Az eseményen szakemberek – köztük gyógytornászok, kondokturok és Mátay Lilla neonatológus főorvos –, a Katolikus Szeretetszolgálat munkatársai és Hegedűs Barbara alpolgármester is részt vett.

A találkozó résztvevői arról egyeztettek, milyen feltételek mellett lesz üzemeltethető a koraszülötteket segítő veszprémi fejlesztőközpont. Az intézményhez az önkormányzat az egykori gyermekpszichiátria épületét és anyagi támogatást is biztosít. A koraszülött gyermekeknek komplex fejlesztést biztosító intézmény fenntartója a Katolikus Szeretetszolgálat lesz, mondta el Rábaközi Rita, a rendezvényt szervező Balatonfüredi Muzsikusok Egyesületének és a Ficsak Veszprém Alapítványnak az elnöke.

Az intézmény várhatóan 2024-ben kezdi meg a működését. A kerekasztal-beszélgetés után Miből lesz a cserebogár? címmel tartottak találkozót olyan családok részvételével, ahol koraszülött gyermeket nevelnek. A szervezet a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-nél nyert el forrást a rendezvény megszervezésére, amelyen a résztvevők közösen zenéltek, és a veszprémi fejlesztőközpont terveiről is szó esett. Az eseményen először hangzott el Csizmás Ágnes koraszülöttekről szóló dala, amely azoknak a gondozóknak, ápolóknak, orvosoknak a tiszteletére íródott, akik nap mint nap segítik a kisbabák fejlődését. A rendezvényen műsort adott az Ovimuzsik Zenei Együttes is. Rábaközi Rita nyolc éve zeneterapeutaként önkénteskedik a Csolnoky-kórház koraszülött intenzív osztályán, 2018-ban Kizlinger Kata és Sári Kata is csatlakozott hozzá. Magyarországon a gyermekek mintegy tíz százaléka koraszülöttként jön világra.