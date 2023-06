Minden és mindig változik, és az idő előrehaladtával egyre gyorsabban. Ma azonnal láthatjuk, hallhatjuk azt is, ami a szomszédban történik, de azt is, ami a világ másik felén. Sokan a négy fal közül szinte ki sem mozdulva hódítanak meg világokat, vagy legalábbis kisebb-nagyobb csoportokat a közösségi média vagy az online játékok használatával. Ma már a gyerekek is magabiztosan kezelik az okostelefont. Ennek azonban súlyos ára van, súlyos ára lesz. Ugyanis kutatók egyre többen állnak ki amellett, hogy a monitor túlzott ingerei azokat az agyi területeket támadják meg, amelyeket a morfium, a kannabisz, sőt akár a heroin, a kokain is. Drog a gyerekeknek?