– Másnap szintén a Wunsiedel partner régióból útjára indított művészeti pályázat díjátadására került sor, melyre vármegyénkből 54 mű érkezett be. A díjátadót nagyon izgatottan várták a gyerekek és a szülők, majd utána sokáig maradtunk beszélgetni – mondta.

Szerdán viszont már a Városlődön szervezett tábor lakói érkeztek a Deutsches Hausba, akik Veszprémben töltötték a napot. Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében két kiállítást tekintettek meg, és természetesen német nemzetiségi témákban is elmélyülhettek. Az este pedig a színpadé, szerdától ugyanis minden este egy órát harmonikáznak a Veszprém vármegyei sváb fiatalok, akik nemcsak sváb zenét játszanak, hanem sokszínű nemzetközi muzsikával is készülnek.

– Nagyon aktív és nagyon kreatív – válaszolta Hudi Katalin arra a kérdésünkre, hogy milyen volt eddig számukra az idei esztendő. – November 30-án adták át a Deutsches Haus felújított épületét, majd januártól megkezdődött a berendezkedés, amikor minden a helyére került. Nagyon sok programnak helyszínt biztosítottunk: volt nálunk más mellett családfakutatással kapcsolatos előadás, vitanap a dunántúli középiskolásoknak, vagy éppen továbbképzések.

Elhangzott, nyáron lesz még két táboruk, két egyhetes, nem ittalvós tábor. Az egyiket a Veszprémi Német Önkormányzat szervezi, a másikat pedig a helyi Deutsche Klub. A közösség augusztus 13-án pedig Herenden egy régiós rendezvényt fog szervezni, Gyökereink címmel. Ősszel pedig már családfakutatásra jelentkezett be a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, amelynek tagjai több előadást is tartanak majd a Thököly utcai épületben, ahol a svábot és a németet is lehet majd gyakorolni.