Gerstmár Ferenc, az LMP – Magyarország Zöld Pártjának önkormányzati képviselője arról beszélt, a Csererdőben a volt Bakony Művek területén és a hulladéklerakónál jelentős a talajszennyezettség. A kármentesítés feladata az államhoz került, ugyanakkor évek óta nem történt előrelépés az ügyben. A képviselő kiemelte, a helyzet veszélyezteti a veszprémi ivóvizet, ezért a városvezetésnek aktívabbnak kellene lennie az ügyben, és sürgetnie kellene a kármentesítést.

Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselője, a parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke a márkói bánya ügyével kapcsolatban elmondta, a vállalkozó hulladék elhelyezését tervezi a területen, ami súlyos környezeti kockázatokat jelent. Leszögezte, garanciákat kell kapnia a Veszprémben és térségben élőknek, hogy nem lesz hulladéklerakó a bányagödörben. Emlékeztetett, a vállalkozó 2021-ben előzetes hatásvizsgálati dokumentációt nyújtott be, amit a kormányhivatal jóváhagyott, eszerint ha a gazdasági társaság kérne, akkor kaphatna engedélyt hulladékgazdálkodási tevékenységre. Felidézte, a Bakonykarszt vezetője is arról beszélt, hogy a tevékenység kockázatot jelent a karsztvízbázisra. A parlamenti képviselő elmondta, megkeresi a kormányhivatal felettes szervét, az államtitkárságot, és utánajár, hogyan lehet, hogy a hatóság előzetes hozzájárulását adta a hulladékgazdálkodási tevékenységhez. Az ügyben megkeresi Ovádi Pétert, a térség országgyűlési képviselőjét is, hogy közösen lépjenek fel azért, hogy a kormányhivatal az előzetes hozzájárulását vonja vissza, és közösen kezdeményezné vele a hatóságnál, hogy a bányagödörben csak a rekultiváció történjen, hulladékot ne lehessen elhelyezni.